December je v Botaničnem vrtu Ljubljana vselej tudi praznično »nališpan«. Tokrat vas bo presenetila serija ličnih ptičjih hišic Tomaža Kosca. »Živim v hiši ob gozdu na prelepi Rakitni. Tu je narava še povsem neokrnjena, zato nas obiščejo mnoge živali. Seveda tudi ptice,« začne Tomaž svojo zgodbo o izdelavi ptičjih hišic. Ko je pred leti izdelal prvo in jo obesil na bližnjo jablano, je spoznal, koliko veselja je prinesla. Zavetišče so iskale siničke, lišček, kalin, kos, taščica, brglez, zelenček, pa tudi šoja in detel. Celo veverice. Hvaležne za vsako zrno semen, ki jih je natrosil Tomaž. »Po prvi sem tako izdelal še drugo in tretjo hiško, in tako je to postalo moj hobi in sprostitev. Nastala je cela zbirka. Hišice so iz različnih vrst lesa in ročno izdelane. Ideje so raznolike, zato je prav vsaka malo drugačna. Nekaterim sem dodal še glasbeni mehanizem, ki ga navijemo kot pri glasbeni skrinjici. Primerne so tudi samo za okras ali darilo za kakšen rojstni dan.«

Vsaka je unikatna

Tomaž razstavo postavi le enkrat na leto, v zimskem času, saj čez leto uspe narediti le okoli 15 hišic. Vsaka namreč vzame kar nekaj prostega časa, pot od ideje do uresničitve je lahko dolga. In kot smo omenili, je vsaka res unikat. V Botaničnem vrtu razstavlja že drugič; tam so ga namreč prijazno sprejeli, pa tudi okolje je zelo primerno za razstavo te vrste.

»Opazovanje ptic je zelo zanimivo in sproščujoče, sploh če jih opazujemo od blizu, recimo z daljnogledom. Priča smo neverjetni paleti barv, ki krasijo ptice in jih ob bežnem pogledu sploh ne opazimo,« pove sogovornik. Opazovanje ptic je v Sloveniji res zanimiva in resna dejavnost, ki se razvija celo v turističnem smislu. Kot povedo na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), lahko z rednim spremljanjem ptic zaznamo tudi različne spremembe v okolju, na katere se ptice hitro odzovejo. Tako bomo lahko opazili spremenjeno vedenje in število osebkov, včasih pa tudi izginotje nekaterih vrst.

Les in kanček pravljičnega

Tomaž gozda sicer nima, na Rakitni pa živi že 16 let, čeprav je po izvoru Ljubljančan. Kje torej dobi les in ves ostali material? »Les, ki ga potrebujem za izdelavo, kupim. Uporabljam samo vrtalni stroj, vbodno žago, smirkov papir in seveda svoje roke ter ideje, ki jih ne zmanjka, zato ne bom nikoli izdelal dveh enakih hišic. Osebno mi je všeč lakiran les, ker lak zelo poudari strukturo lesa. Za božično-novoletni čas pa paše tudi ščepec kiča, vendar ne preveč,« razmišlja ustvarjalec ptičjih hišic.

Tomaž upa, da vam bo ob pogledu na pravljični svet njegovih ptičjih hišic pri srcu toplo. Svoje mnenje boste lahko zapisali tudi v knjigo vtisov, ki je na voljo na razstavi.