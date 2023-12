V dnevnem prostoru smo na njeno željo obdržali naslanjač s počivalnikom za noge in omarico za televizijo. V prostor smo umestili novo kotno sedežno garnituro, ki omogoča več prostora za sedenje. Nizki knjižni element ob radiatorju smo nadomestili s stenskim regalom in dodatno knjižno polico nad televizijskim sprejemnikom. Temno preprogo smo zamenjali z večjo v svetlejših odtenkih. Ob idejni prenovi smo dodali novo kavno mizico, minimalistično viseče svetilo in črne dodatke, kot so talna svetilka, vzglavniki in ostali dekor, ki se barvno ujema z naslanjačem. S svetlejšimi zavesami smo v prostor spustili več naravne svetlobe, obenem pa še vedno omogočili zasebnost.

V spalnici smo obrnili funkcijo postelje in garderobne omare ter s tem pridobili več shranjevalnih površin. V prostoru smo ohranili posteljo, pri čemer smo ji zamenjali vzglavje in umestili polički, ki ne ovirata odpiranja predalov pod posteljo.