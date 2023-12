Sneg je pri nas pogosto južen in težji, tako da se je treba ob morebitnem nakupu odločiti za kakovostnejši stroj.

Uglašenost polža in vetrnice

Bistvo dobre freze je uglašenost vseh delov. Dela, ki pobira sneg (polž), in rotorja ter kanala, skozi katerega stroj izmetava sneg. Če je premalo snega, se vetrnica oziroma rotor za izmet snega vrti v prazno in stroj deluje pod svojim delovnim režimom in rezultati niso ustrezni. Sila snega mora biti približno optimalna, da po svoje »čisti« kanal. Če ga je preveč, ga začne odrivati in v tem primeru upočasnimo hitrost ali zmanjšamo širino odvzema, če pa ga je premalo, lahko pride do težav. Treba je uravnavati zajem in poskrbeti za to, da je izmetni kanal ves čas poln. S tem da mora biti hitrost motorja na maksimumu, tako da se rotor vrti dovolj hitro in ima polž dovolj moči. Mora pa biti freza tudi prijazna do uporabnika, kar pomeni, da je delo razmeroma lahko.

Freza mora biti zaradi narave dela težka, celo sto in več kilogramov, kar pomeni, da je težka za premikanje – če ni opremljena z dodatki za lažje upravljanje. To je zapora diferenciala ali pa hidrostatični pogon. Pri klasičnem pogonu gre za pogon prek tornega kolesa, medtem ko pri dražjem hidrostatičnem kolesi nista fiksno vpeti na osi. Zapora diferenciala pri klasičnem pogonu omogoča dvoje. Prvič to, da lahko brez večjega napora držite smer stroja, drugo pa je, da z njegovo pomočjo dosežete enostavno in lahko obračanje.

Sistemi upravljanja so različni, eni imajo eno ročico, s katero uporabnik upravlja smer, druga opcija pa sta dve ročici, na vsakem ročaju oziroma pod njim ena.

Pritisk v gumah

Razlike med gosenicami in kolesi pri strojih za domačega uporabnika niso izrazite, je pa pri kolesih zelo pomemben pravilni tlak zraka v pnevmatikah. Ta naj bo 0,8 atmosfere in ne več, saj tako dosežemo optimalni torni pritisk, poleg tega pa te pnevmatike niso namenjene večjemu pritisku.

Večina frez ima električni zagon. Proizvajalci se praviloma odločajo za sistem, ki ne zahteva akumulatorja. Zaradi mraza sta namreč pri akumulatorju potrebni večja nega in pazljivost. Tako je električni zagon pri večini frez na 220 V. Stroj priključimo s kablom na vtičnico in zaženemo motor. Ta sistem je bolj pomoč v sili in ga večina uporabnikov redko uporablja, saj je ročni zagon zaradi kakovostnih motorjev lahek in hiter.

Pred prvim snegom je treba pripraviti tudi površino za čiščenje. To pomeni le, da je nujno pobrati vse predmete, ki bi lahko zašli med delom v stroj. V primeru, da ti tujki (kosti, lesene palice, otroške igrače, granitne kocke, kamenje …) pridejo v stroj, ga lahko zelo poškodujejo, in to kljub temu da sta polž in vetrnica opremljena z varnostnimi vijaki, ki se ob preveliki obremenitvi zlomijo. V tem primeru jih je treba zamenjati, seveda pa vedno zgolj in samo z varnostnim vijakom, ne pa kakšnim navadnim vijakom ali žebljem – kajti to bo ob naslednjem predmetu skoraj gotovo pomenilo uničenje stroja. Kar pomeni, da je vedno pametno imeti tak vijak doma v rezervi.