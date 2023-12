Izraelska kopenska vojska se od ponedeljka s Hamasom spopada predvsem v Kan Junisu, največjem mestu na jugu Gaze, in je včeraj po lastnih trditvah prodrla v njegovo središče. Pred tem je jug Gaze razdelila na več sto sektorjev in jih označila s številkami. Palestincem zdaj sporoča, iz katerega sektorja se morajo umakniti, ker bo napaden, oziroma kateri sektorji so varni. Toda za spremljanje teh podatkov je treba imeti dostop do spleta, ki ne deluje vedno, sploh pa ni elektrike. V zadnjih dneh izraelska vojska tudi z letaki Palestince v Kan Junisu poziva, naj se umaknejo še bolj na jug v Rafo, torej ob mejo z Egiptom, kjer se zdaj gnete že več kot milijon Palestincev, zato primanjkuje vode, hrane, prenočišč in stranišč. A tudi Rafo, ki je dvakrat manjša od Ljubljane, Izraelci bombardirajo, tako kot vso Gazo, kjer se po oceni vodje Norveškega sveta za begunce dogaja »eden najhujših napadov na kakšno civilno populacijo v našem času in dobi«.

Statistika ne kaže, da bi bil Hamas uničen

Izraelska vojska trdi, da je na severu opravila svojo nalogo. Morda tako meni zato, ker je skoraj vse prebivalce pregnala na jug. Zdi pa se, da Hamasa na severu še ni uničila. Še v ponedeljek so hamasovci iz mesta Gaza izstrelili raketo proti Izraelu, v zadnjih dneh pa je bilo v mestu Gaza ubitih nekaj izraelskih vojakov. Vsekakor je izraelska vojska po 27. oktobru, ko je začela kopensko ofenzivo, na severu Gaze ubila več sto, morda celo več tisoč oboroženih hamasovcev, vendar je imel Hamas pred začetkom vojne okoli 30.000 članov – takšne so vsaj bile ocene. To bi pomenilo, da še zdaleč ni uničen. V torek je spet več Hamasovih raket iz Gaze poletelo na Izrael, deset tudi na Tel Aviv.

Izraelska vojska prav tako trdi, da je uničila približno 500 podzemnih predorov. Po pisanju Wall Street Journala namerava predore zaliti z morsko vodo. Vsaka od velikih črpalk lahko v predor v eni uri spravi več tisoč kubičnih metrov vode. Bi pa to ogrozilo talce in vire pitne vode v Gazi. Pred desetimi leti je Egipt na ta način uničil predore, skozi katere so tihotapili blago med Gazo in Sinajem.

Osvobajanje talcev z operacijami specialcev

Obrambni minister Joav Galant je družinam talcev zdaj dejal, da zajetih 7. oktobra ne bodo več poskušali osvoboditi s pogajanji in posredovanjem Katarja, ampak z vojaško silo in akcijami specialcev. Za Izrael ima tako uničenje Hamasa spet prednost pred osvoboditvijo talcev.

Izraelska vojska je nekaterim tujim novinarjem pokazala pričevanje neke osebe – in pričevanj naj bi imela še več – o posilstvih, mučenju in ubijanju žensk, ki naj bi jih 7. oktobra zakrivili pripadniki Hamasa. Ta to zanika in podpira neodvisno mednarodno preiskavo.