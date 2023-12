Edina spletna stran, kjer je mogoče kupiti vstopnice za Euro 2024, je https://www.uefa.com/tickets/. Tam ima obiskovalec dve izbiri. Na levi strani ima oranžni gumb »apply for ticket«, kjer se lahko prijavi za nakup vstopnic za smrtnike. Desni gumb »buy now« obiskovalca pošlje na stran s premijsko ponudbo za globokožepne. Ti lahko kupijo vstopnice že zdaj: paket za vse tri tekme skupinskega dela slovenske reprezentance stane 4462 evrov za cenejši paket oziroma 6604 evre za dražji paket. Za ta denar dobiš parkirno mesto, boljše sedeže, pogostitev s pijačo in jedačo ter še nekaj drugih priboljškov.

Postopek nakupa premijskih vstopnic je dokaj enostaven. Nekoliko bolj zmedeno je pri vstopnicah po dostopnih cenah. Klik na levi gumb za smrtnike obiskovalca pošlje na stran, kjer uredi svoj uporabniški račun z nekaj osnovnimi podatki. Od tam ga preusmeri na portal za vstopnice. Tam obiskovalca sreča nekaj pojasnil, kako bo potekal nakup vstopnic. Ta stran je sicer dokaj pusta, z izjemo modrega gumba »create or edit your application« (ustvari ali uredi obstoječo prijavo). Toda pozor! Kdor je mislil, da je s klikom na oranžni gumb »apply for ticket« in stvaritvijo uporabniškega računa že oddal vlogo za vstopnico, se moti. Vloga se namreč ustvari šele s klikom na modri gumb »create or edit your application« na portalu za vstopnice.

Za veljavno vlogo je treba dopolniti osebne podatke uporabniškega računa. Kdor želi kandidirati za vstopnice, ki so rezervirane za slovenske navijače, mora v polje »passport/ID number« vnesti emšo. S tem podatkom bo potrjen kot navijač Slovenije. Pod obrazcem se na isti strani nahajata nova dva gumba, levi modri za nakup standardnih vstopnic in desni rumeni za nakup vstopnic za gibalno ovirane. V obeh primerih je možno za posamezno tekmo izbrati največ štiri (4) vstopnice. Na tej točki nastopi preračunljivost.

Do štiri vstopnice na tekmo po načelu “vzemi ali pusti”

Vstopnice so razporejene po sektorjih stadiona. Najboljši sedeži so najdražji, bolj oddaljeni ali na manj preglednih delih stadiona pa so cenejši. Najcenejše vstopnice so za goloma in stanejo 30 evrov. Sedeži tretje kategorije stanejo 60 evrov, druge kategorije pa 150 evrov. Sedeži prve kategorije so v bližini sredinske črte in stanejo po 200 evrov, premijski sedeži pa po 400 evrov. Slovenski navijači imajo na posamezno tekmo rezerviranih 10.000 vstopnic. Ker za goloma ni prostora za 20.000 navijačev obeh ekip, lov na najcenejše vstopnice ne bo nujno prinesel želenega rezultata. Pri Uefi so nam sicer potrdili, da bo največ vstopnic za navijače razvrščenih v najcenejši dve kategoriji.

Uefa navijačem ponuja, da v primeru polne zasedenosti želene kategorije ponudi sedež v kategoriji, ki je dražja ali cenejša za eno stopničko in še ni prezasedena. To seveda pomeni, da se predvideni strošek vstopnic ob končnem nakupu lahko poveča ali zniža. Uefa prav tako obvešča, da bo žreb ob preseganju kvote 10.000 vstopnic lahko nanesel več izidov. Navijaču se bodo želje lahko izpolnile v celoti, deloma ali pa bo ostal brez vstopnic. Kar dobi, mora sprejeti v celoti in po ceni, ki jo ponuja Uefa. Kdor je želel štiri vstopnice in mu jih je žreb toliko tudi dodelil, mora kupiti vse štiri, tudi če so padle v višji cenovni razred. Ne more si premisliti in vzeti zgolj dveh ali ene. Enako pravilo »vzemi ali pusti« velja tudi ob rezervaciji vstopnic za več tekem. Za možnost, da bi na srečanju sedeli s prijatelji ali svojci, ki so se sami prijavili na loterijo vstopnic, pa je treba k vlogi za vstopnice pripeti identifikacijsko številko naročila prijatelja oziroma svojca (group ID). To številko navijač prejme ob oddaji vloge in je izpisana v tretjem polju vloge.

Rok za oddajo prošenj za nakup vstopnic se izteče 12. decembra 2023, žreb pa naj bi bil zaključen do 31. januarja 2024. Tedaj bodo srečneži obveščeni o prejetih vstopnicah in roku za plačilo. Da bi vsaj malo omilili posledice pristopa z žrebom in načela »vzemi ali pusti«, bo med februarjem in marcem na spletni strani Uefe delovala tudi uradna tržnica za preprodajo vstopnic po nakupnih cenah. Več podrobnosti o tržnici in kako bo delovala, za zdaj še ni. Z majem pa bo stekla tudi prosta prodaja vstopnic, ki niso omejene na navijače kvalificiranih reprezentanc. A v tem primeru ni gotovo, da boste sedeli v varnem zavetju slovenskih navijačev.