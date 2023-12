Mednarodba odbojkarska zveza (FIVB) je dobesedno povozilo sklep pristojnega sodišča v Kamniku izpred nekaj dni, da ima Nik Mujanović s Calcit Volleyjem veljavno pogodbo in da bi se moral obetavni 19-letni korektor vrniti v matični klub. Namesto tega mu je tudi mimo OZS izdala ITC certifikat, tako da ga je Monza nemudoma registrirala, v ponedeljek pa je zanjo tudi zaigral ob domačem porazu z Milanom. Mujanović je iz treh napadov dosegel točko. Kako in na kakšni osnovi so se v FIVB tako odločili, ni jasno ne Tomiju Šmucu, športnemu direktorju Calcit Volleyja, ne Gregorju Humerci, generalnemu sekretarju OZS.

​Mujanović je dobil višjo plačo in klubski avto v uporabo

»V vsakem primeru bomo šli do konca, tudi na Mednarodno športno razsodišče, če bo treba. Zakaj takšna odločitev in kdo je certifikat ITC v imenu FIVB-ja podpisal, so zadeve, ki jih bomo vsekakor morali razrešiti. Dejstvo je, da ta oseba ne priznava slovenskega sodišča. Prav danes sem s strani Mitje Koželja, direktorja Nove KBM Branik, slišal, da očitno to postaja stalnica v slovenskem prostoru, saj naj bi na podoben način v Grčijo odšla Lorena Fijok Lorber,« je uradni prestop Mujanovića v Monzo komentiral Tomi Šmuc, ki je še dodal, da so pred dvema mesecema z njim podpisali aneks k pogodbi, s katerim so mu omogočili višji zaslužek ter omogočili uporabo klubskega avta. Glede na to, da je Mujanović registriran za Monzo in da ima po ugotovitvi pristojnega sodišča še vedno veljavno pogodbo s Calcit Volleyjem, ima potemtakem podpisani dve pogodbi, kar bi moral biti alarm za FIVB. »Namesto, da bi v FIVB skočili pokonci in zgodbo zaustavili ter raziskali, da bi ji prišli do konca, so se odločili enostransko in v škodo kluba, ki ima z igralcem veljavno pogodbo,« se z razlogom čudi kamniški športni direktor.

»V zadnjih dneh, ko je ta zadeva aktualna, smo več povedali, kakšne so pristojnosti OZS v okviru prestopov igralcev v tujino. Imamo pravilnike, ki nas zavezujejo glede prestopov slovenskih igralcev v tujino in glede na to, da so bile vse obveznosti med Calcit Volleyjem in Mujanovićem urejene, certifikata nismo podpisali. Naknadno smo dobili še sklep pristojnega sodišča, ki nas zavezuje, da tega ne smemo narediti. To pa je tudi vse, kar lahko naredimo, drugih pristojnosti nimamo,« je vse skupaj komentiral Gregor Humerca.

​Igralec se je zavil v molk

Včeraj se je oglasil tudi Mujanovićev uradni zastopnik, Blaž Tomažin Bolcar, ki je zapisal, da je bil prestop izpeljan skladno z ustaljeno prakso FIVB in da v tem primeru prestop Mujanovića v Monzo ne odstopa od podobnih primerov. Dodal je še, da večina mednarodnih športnih organizacij dovoljujejo prestope v primeru prekinitve pogodbe. Kar je sicer res, toda ob tem pozablja, da Mujanoviću pogodba ni potekla, da je bila prekinjena enostransko in to z njegove strani, klub pa je redno izpolnjeval in še izpolnjuje svoje obveznosti, čeprav ga že skoraj mesec dni ni na delovnem mestu. »Čeprav se v medijih pojavljajo netočne in zavajajoče informacije glede spora med igralcem in klubom, se bo Nik do nadaljnjega vzdržal javnih komentarjev glede odnosov in pogovorov s klubom, ki ne morejo prispevati h konstruktivni rešitvi spora,« je še zapisal Bolcar.

Ob vsem tem se lahko samo vprašamo, ali veljavne pogodbe v športu resnično ne veljajo prav nič? In ali slovenski klubi postajajo samopostrežbe za tuje, bogatejše klube? Kako bodo na vse skupaj reagirali pokrovitelji, ki jih že tako ni veliko in prav Calcit je eden redkih, ki je pripravljen vlagati nemajhna finančna sredstva v odbojko? Vsekakor je potrebno zaščititi klube, kajti v nasprotnem primeru bo jutri iz slovenske odbojke čez noč odšel recimo nadarjeni Nejc Najdič iz ACH Volleyja, pa Rok Bračko iz Merkur Maribora in še kdo, pa čeprav imajo vsi pogodbe s svojimi klubi. Si predstavljate nekaj podobnega v nogometu?