Dubrovnik se lahko pohvali z nazivom najboljše mesto za življenje, prejel pa je tudi štiri mednarodne turistične nagrade, na primer v kategoriji srednje velikih krajev za kongrese, med evropskimi obmorskimi metropolami in med ladjam za križarjenje prijaznimi mesti.

Dubrovniški zimski festival

O Dubrovniku nima smisla izgubljati besed, saj že ob imenu kraja pomislimo na čudovito staro mesto, obdano s kamnitim obzidjem, znotraj katerega so biseri, ki jih občudujejo obiskovalci z vsega sveta. Seveda poleg tega pomislimo tudi na modro morje, plaže bližnjega otočka Lokruma, pa na številne koncerte, predstave in več kot izvrstno hrano. Mnogi domačini se čudijo tujcem, ko se sredi poletja v neznosni vročini potijo na Stradunu ali med odkrivanjem obzidja, ko pa je ta jadranski biser čudovit spomladi in jeseni. Pa tudi pozimi. Letošnja deseta izvedba Dubrovniškega zimskega festivala je odličen recept, kako lahko obmorsko mesto postane osupljivo prizorišče za zimska praznovanja: od glasbenih spektaklov do kulturnih doživetij, od okusov odlične praznične kulinarike do čarobnosti Straduna.

V novo leto bodo lahko vsi, ki bodo ta dan v Dubrovniku, uživali ob glasbi legendarnega Zdravka Čolića. Festival obljublja več kot 20 glasbenih koncertov, postavljenih ob raznolikih mestnih kulisah. Lokalna gledališča in galerije bodo oživeli s predstavami, razstavami in dogodki, muzeji bodo ponudili privlačna potovanja skozi čas, razkrivajoč zgodovino tega izjemnega obmorskega mesta.

Praznično vzdušje za otroke

Festival ne bo zgolj za odrasle, saj organizatorji obljubljajo, da bodo ustvarili bogato praznično vzdušje tudi za otroke in da bodo najmlajše popeljali v čarobni december z glasbo, zabavo in številnimi aktivnostmi za najmlajše. Najbrž bo dovolj, če omenimo, da bo prišel Božiček, ki bo prav vsak dan dodatno napolnil praznične dneve z otroškim navdušenjem, pa Severni pol v Lazaretih ali na primer zaliv Lapad s pravo železnico in drsališčem.

Priljubljeni Stradun, obsijan s tisočerimi lučkami, bo prizorišče nekaterih najzanimivejših glasbenih nastopov na festivalu: tu bodo hrvaška rock skupina Prljavo kazalište, Jelena Rozga, Gibonni, Štirje tenorji, Tomislav Bralić in klapa Intrade, Parni valjak, skupina Šufit, spektakularna skupina Queen Sensation in duo Nipplepeople za ljubitelje elektropopa.

Zimske sobote v Dubrovniku

Program Zimskih sobot v mestu ponuja zanimive tematske oglede mesta, ki potekajo ob 9.30 v angleščini in ob 12.30 v hrvaščini. Vodili vas bosta dve strokovni vodnici, Lidija Begić in Vesna Barišić. Za konec ogleda mesta si boste lahko pred cerkvijo sv. Vlaha ogledali plesno predstavo Folklorne skupine Linđo.

December v okviru Dubrovniškega zimskega festivala prinaša Dubrovniške božične pesmi z ogledi ob isti uri vsako soboto. Obiskovalci in domačini bodo imeli priložnost izvedeti več o petju božičnih pesmi.

Svetovno znane znamenitosti

Mogoče res velja doživeti Dubrovnik in okolico pozimi, ko ni vročine, gneče in visokih cen. Omenili smo že obzidje, ki s svojimi 1940 metri dolžine, petimi trdnjavami in šestnajstimi stolpi in bastioni predstavlja atrakcijo za vsakega obiskovalca. Obzidje je odprto za obiskovalce vse leto s tremi vhodi, ki vodijo do veličastnega vrha. Trdnjave Minčeta, Bokar in svetega Janeza so del nepremagljive obrambe mesta, pa tudi trdnjavi svetega Lovrenca na zahodu in Revelin na vzhodu predstavljata izjemne arhitekturne dosežke.

Lovrijenac, trdnjava na vrhu hriba zunaj mestnih zidov, ponuja čudovite razglede na staro mestno jedro in zahodno pristanišče. Oboževalci Igre prestolov jo bodo prepoznali kot Rdeči dvorec v Kraljevem pristanku.

Srđ – panorama in muzej

Gora Srđ se dviga nad Dubrovnikom in ponuja izjemen razgled. Na vrhu je trdnjava Imperial, zgrajena med Napoleonovo okupacijo leta 1810. Na drugi strani so Elafitski otoki, sestavljeni iz osmih otokov, ki ponujajo popoln pobeg od mestnega vrveža. Le 20 kilometrov severno od Dubrovnika je najstarejši hrvaški arboretum, zgodovinsko mesto Trsteno s petsto let starimi spomeniki narave in veličastnimi azijskimi platanami. Blizu je tudi Pelješac, prava destinacija za ljubitelje narave in kulinarike, južno od Dubrovnika, na skrajnem jugu Hrvaške, pa Konavle in mesto Cavtat z bogato zgodovino in številnimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi.