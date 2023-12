Občina Sežana, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (Zavod ŠTIP) ter Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov (ORA Krasa in Brkinov) v sodelovanju s številnimi organizacijami, ki delujejo na območju sežanske občine, so pripravili bogat nabor dogodkov, ki se bodo zaključili 7. januarja 2024. Občanom in obiskovalcem bodo poleg živahnega drsališča z bogato ponudbo na stojnicah tudi v letošnjem veselem decembru na voljo številne druge aktivnosti, ki bodo popestrile dogajanje po celotni občini.

Tako bo ves veseli december na ogled vabila praznična okrasitev Botaničnega vrta ob vili Mirasasso v Sežani s kraško zimsko pravljično deželo in prazničnim dekorjem, najmlajše občane bo po krajevnih skupnostih ob pomoči Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana obiskal dedek Mraz. V duhu prazničnega časa bodo v vrtu že to soboto, 9. decembra, ob 17. uri zadoneli glasovi Vokalne skupine Malum, med drevesi pa bo potekal praznični bazar, po vrtu bo vel vonj po medenjakih. Na Lipovem listu bo vse do 7. januarja na voljo drsališče s pestro ponudbo domačih in drugih dobrot ter številnimi aktivnostmi: medenimi delavnicami, lovom na zaklad Zimski izziv in glasbenimi gosti.

Dogajanje bo pestro tudi po krajevnih skupnostih, s številnimi aktivnostmi za najmlajše in mlade po srcu, delavnicami, koncerti in prireditvami, decembrsko rajanje pa bodo v Sežani zaključili na silvestrovo pod ogrevanim šotorom ob športnem parku s skupino Dejan dogaja (brez vstopnine) ter skupaj pričakali novo leto.