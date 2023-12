Podobno kot v božičnih filmih tudi srbske Atene predstavljajo nepogrešljivo mesto za ustvarjanje fotografskih spominov. Glavni mestni trg bo ponovno gosti festival bombonov, peciva, pesmi in nasmehov; novosadski Zimzolend bo letos potekal od 25. novembra do 26. decembra. Ta božični sejem predstavlja pravo malo oazo daril, s katerimi lahko razveselite svoje najbližje. Posebnost Novega Sada je v tem, da se praznična čarobnost lahko doživi na več lokacijah.

Pred nakupovalnim centrom Promenada vas pričakuje zimski festival Božična čarovnija, ki bo potekal od 1. decembra 2023 do 10. januarja 2024. Zimsko pravljico dopolnjuje čarobni Ledeni gozd, ki Donavski park spremeni v pravo pravljično drsališče. Otroški nasmehi in okrašena drevesa s svetilkami ustvarjajo vzdušje, polno radosti in sreče. Tudi najstarejša tržnica v mestu bo decembra odprta dvakrat, 1. in 29., za vse, ki na Nočnem bazarju iščejo izdelke malih proizvajalcev, kar je hkrati odličen uvod v novoletno obdarovanje.

»V pričakovanju novega leta se v gostinskih lokalih v Novem Sadu in okolici organizirajo zelo obiskane in priljubljene zabave. Silvestrovanje bo znova vključevalo praznovanje 31. decembra na prostem, in sicer pri drugi največji trdnjavi v Evropi, Petrovaradinski trdnjavi, ter 13. januarja v zaprtih prostorih po vsem mestu z edinstvenim spojem vizualne in izvajalske umetnosti,« so pri Turistični organizaciji mesta Novi Sad zapisali in spomnili, da je bilo v zadnjih šestih letih silvestrovanje organizirano na skoraj 40 lokacijah: Petrovaradinska trdnjava, sinagoga, Distrikt, cerkev Marijinega imena, reformatorska cerkev, SKCNS Fabrika, mreža kulturnih postaj in druge.

Novosadska zimska pravljica se ne more v celoti doživeti, če vsaj enega dne ne namenite obisku znanih gostiln, kmečkih domačij ali vinskih kleti na Novosadski vinski poti. Topla in prijetna atmosfera na teh čarobnih mestih v okolici Novega Sada bo obogatila vaše bivanje. Prijatelji, vino, pokanje ognja v kaminu in tamburaši bodo ob odličnih gastronomskih užitkih naredili vaše bivanje nepozabno.