Prva prednostna naloga bosta popoplavna obnova in dolgoročni razvoj protipoplavne varnosti, pri čemer želi poseben poudarek nameniti iskanju nadomestnih bivališč za vse, ki se bodo morali preseliti, je Novak dejal članom odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Pri tem računa na dobro sodelovanje z vladno službo za obnovo.

Izboljšati bo treba sistem upravljanja voda, znotraj tega predvsem nadzor nad izvajanjem del, in razmisliti o povečanju pristojnosti občin. »Zavedati se je treba, da je bilo upravljanju voda doslej namenjenih premalo sredstev,« je dejal. Opozoril je tudi na pomanjkanje standardov.

Zagovarja povečanje razlivnih površin. Če ne gre drugače, naj bodo to tudi kmetijska zemljišča, po možnosti z dvojno rabo. Ob tem se je zavzel za vnovično aktivacijo postopka priprave uredbe o vodovarstvenih območjih. Kot je poudaril, gredo tovrstni ukrepi z roko v roki z drugimi rešitvami za izboljšanje odpornosti infrastrukture na podnebne spremembe. »Te bodo namreč postale naša realnost. Na možne scenarije in katastrofalne posledice se je treba vnaprej pripraviti,« je dejal.

Zmanjšal bi potresno ogroženost objektov

Zmanjšati je treba tudi potresno ogroženost objektov. Z ekipo namerava začeti pri objektih v javni lasti in zahtevnejših zasebnih objektih. »Analizirali bomo vsak objekt posebej,« je napovedal. Državne prostorske načrte po njegovih besedah pripravljamo prepočasi. »Trenutne časovnice so neprimerne in neučinkovite,« je poudaril. Napovedal je ukinitev projektnih skupin, da bi bilo odločanje učinkovitejše. »Občine lahko pogosto le nemočno gledajo, kako se zadeve nikamor ne premaknejo,« je opozoril.

Napovedal je tudi skrb za biotsko raznovrstnost in povečanje odpornosti ekosistemov. »Izboljšati bi morali upravljanje Nature 2000 in naravnih parkov," je dejal. Glede upravljanja zveri zagovarja iskanje ravnovesja, pri čemer se zaveda, da v nekaterih primerih ne gre brez odstrela. »Prisluhnil bom mnenju stroke,« je napovedal.

Zaveda se, da bo moral takoj poprijeti za delo. Ker pozna projekte in ekipo na ministrstvu, je prepričan, da mu bo uspelo. »Potrebujemo manj besed in več akcije,« je dodal.

Novak, ki se je predstavil odboru DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, je državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor. V preteklosti je že bil državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor, med drugim tudi direktor državnega stanovanjskega sklada. Med perečimi vprašanji resorja so urejanje vodotokov in zagotovitev nadomestnih lokacij po avgustovski ujmi. Akutne so med drugim tudi težave z zvermi, ki napadajo drobnico, ter usklajevanje interesov varovanja narave in kmetovanja.

Prejšnji minister Uroš Brežan je odstopil oktobra, potem ko je premier Robert Golob zaradi prepočasnih postopkov glede izplačil po poplavah izgubil zaupanje vanj.