»Če želimo zagotoviti hiter servis in ustrezne storitve mora javna uprava postaviti v ospredje uporabnike. Optimizacija javnega servisa mora vključevati učinkovitost, preglednost, odzivnost in kakovost storitev. Za dosego teh ciljev potrebujemo analizo potreb, postavitev standardov in merjenje kakovosti, pospešitev digitalizacije ter uvedbo tehnoloških rešitev, obenem pa je treba v procese odločanja v večji meri vključiti tudi državljane,« je povedal Franc Props.

Kot je poudaril, bo njegov mandat definiralo kadrovsko področje in področje plač. »Bitka prihodnosti bo bitka za kadre, zato moramo nekaj spremeniti. Za učinkovito javno upravo so ključni kadri, zato jim je treba zagotoviti ustrezno plačilo,« je dejal.

Na vprašanje, kako in kdaj namerava doseči dogovor s sindikati, ki že grozijo s protesti in stavkami, je odgovoril, da se bodo pogajali, dokler se pogajanja ne zaključijo.. »Upam, da bomo našlii konsenz v nekem realnem času,« je dodal. Kot je ocenil, so pogajanja o prenovi plačnega sistema kompleksna, saj je treba v njih upoštevati tudi javno finančne danosti. Sicer pa je bilo po njegovem mnenju pod njegovo predhodnico Sanjo Ajanović Hovnik na tem področju že veliko narajenega, plače so se denimo letos zvišale za 10,2 odstotka

Props je kot enega ključnih izzivov izpostavil tudi pomanjkanja kadrov, kar je »posledica staranja prebivalstva, manjše privlačnosti zaposlitve in nižjega plačila kot v zasebnem sektorju ter pomanjkanja fleksibilnosti«. Opozoril je tudi na pogoje dela, zato meni, da je treba zaposlene razbremeniti birokracije. »Reševanje tega problema zahteva celosten pristop,« je poudaril.

Načrtuje spremembe zakona o upravnem postopku

Pereč problem je po Propsovih besedah tudi zakon o upravnem postopku, ki, kot pravi, zavira modernizacijo javne uprave. »Postopki so zaradi nepotrebne birokarcije dolgotrajni in zapleteni. Ob tem upravne enote določil pogosto ne uporabljajo smiselno, slaba komunikacija z uporabniki pa vodi v nejasnosti,« je povedal. Izboljšanje razmer je po njegovem možno z različnimi pristopi, od izobraževanja zaposlenih do revizije zakonodaje. Kot je dejal, namerava na podlagi analiz in predlogov popravljeni zakon implementirati do konca mandata.

Sprememb organiziranosti upravnih enot in njihovega krčenja ne načrtuje, med prioritete ne uvršča niti ustanavljanja pokrajin, saj za ta korak »ni političnega soglasja«..Sicer pa poudarja, da bo delal po principu »manj govora in več dela«.

Props, ki je zaslišan pred odborom DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, je poslanec Svobode. Pred tem je nazadnje vodil Upravno enoto Litija, bil je tudi že sekretar v kabinetu ministra za okolje in prostor. Ob prevzemu se bo moral med drugim soočiti s prenovo plačnega sistema v javnem sektorju in odpravo plačnih nesorazmerij.

Ob prevzemu se bo moral med drugim soočiti s prenovo plačnega sistema v javnem sektorju in odpravo plačnih nesorazmerij. Na položaju bo, če bo imenovan, nasledil Sanjo Ajanović Hovnik, ki je oktobra odstopila, potem ko so se nanjo zgrnili očitki o domnevno nepravilni dodelitvi sredstev nevladnim organizacijam.