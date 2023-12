#fotogalerija: sprevod z Miklavžem po Ljubljani

Miklavž, prvi od treh dobrih decembrskih mož, je, kot veleva tradicija, obiskal prestolnico in obdaril najbolj pridne. Tudi letos se je z vzpenjačo spustil na Krekov trg, od tam pa s spremstvom krenil do Prešernovega trga skozi špalir najmlajših in malo manj mladih. Divji parkeljni, kot so obljubili, niso bili preglasni in prehudi. Za scenarij in izvedbo sprevoda je kot vsako leto poskrbelo Lutkovno gledališče Ljubljana.