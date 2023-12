»Ob vojni med Izraelom in Hamasom ter polarizacijo, ki jo je ta povzročila v naši družbi, obstaja pred prihajajočim prazničnim obdobjem v EU visoko tveganje za teroristične napade,« je povedala komisarka Ylva Johansson. Pri tem je spomnila na sobotni napad v Parizu, v katerem je bil ubit nemški turist, še dva človeka pa sta bila ranjena.

Johansson ni navedla, ali obstajajo kakšne konkretne informacije, ki so privedle do njenega opozorila. »Videli smo pred kratkim v Parizu, podobno smo videli tudi prej,« je dejala. Sredi oktobra je namreč teroristični napad pretresel tudi Belgijo, ko je domnevni islamski skrajnež ubil dva švedska nogometna navijača.

Porast zločinov iz sovraštva

Podobno opozorilo je prišlo tudi od nemške notranje ministrice Nancy Faeser, ki je novinarjem povedala, da mora EU pozorno spremljati grožnje in propagando, ker obstaja veliko »tveganje nadaljnje emocionalizacije in radikalizacije nasilnih islamističnih storilcev«.

Številne evropske države beležijo porast zločinov iz sovraštva, odkar je Hamas napadel izraelske skupnosti na jugu države in ubil okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, več kot 200 ljudi pa jih vzel za talce. Od takrat je po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje, ki ga vodi Hamas, v izraelski invaziji na Gazo umrlo že 16 tisoč ljudi.

Smrtonosni napad v Parizu

Notranji ministri EU so se danes sestali po sobotnem smrtonosnem napadu blizu Eifflovega stolpa, v katerem je bil do smrti zaboden 23-letni nemški turist, njegovo dekle in britanski turist pa sta bila ranjena.

Policija je sporočila, da je 26-letni osumljenec Armand R, ki izhaja iz ateistične iranske družine, obljubil zvestobo teroristični skupini Islamska država. Osumljenec, ki so ga prijeli na kraju dogodka, je bil pred tem zaprt zaradi načrtovanja teroristične zarote v poslovnem okrožju La Défense zunaj Pariza.

Leta 2020 ga je francoska policija zaslišala, ker je komuniciral z Abdoullahom Anzorovom, ki je v Franciji ubil učitelja Samuela Patyja, ker je učencem med lekcijo o svobodi govora pokazal karikaturo preroka Mohameda. Protiteroristični tožilec Jean-François Ricard je tedaj dejal, da je Armandova mati izrazila zaskrbljenost glede njegovega vedenja, čeprav takrat ni bilo dokazov za ukrepanje.

Nemčija v visoki pripravljenosti

Prejšnji teden so v različnih delih države aretirali dva mladeniča zaradi suma načrtovanja islamističnega napada na božični sejem v mestu Leverkusen. V priporu je tudi 20-letni Iračan, ki je v Nemčijo prispel lani, saj naj bi načrtoval napad z nožem na božičnem sejmu v Hannovru.

Vodja nemške notranje obveščevalne službe v vzhodni deželi Turingiji Stephan Kramer je opozoril na »veliko nevarnost«, ki jo simpatizerji Hamasa predstavljajo ne le za božične in novoletne praznike, temveč tudi za velike športne dogodke, kot sta olimpijske igre v Parizu in evropsko prvenstvo v nogometu 2024 v Nemčiji.