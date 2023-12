Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je v četrtek odstopila od mediacije z Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana. Dolg zavoda do fakultete znaša 43 milijonov evrov, dekan Igor Švab pa opozarja, da bodo storitve nehali izvajati 15. decembra. V UKC Ljubljana menijo, da skuša fakulteta spor reševati na plečih bolnikov.

Pintar je danes medijem pojasnil, da so na ministrstvu s sporom seznanjeni in so z obeh strani prejeli informacijo, da je bil postopek mediacije prekinjen, tako da se bo nadaljeval sodni postopek v civilni pravdi. Hkrati so prejeli tudi informacijo, da namerava fakulteta prekiniti izvajanje dejavnosti.

Državni sekretar verjame, da bo zadevo razrešilo sodišče, v vmesnem času pa bi fakulteta po prepričanju ministrstva morala nadaljevati izvajanje zdravstvenih storitev za UKC Ljubljana.

Na vprašanje, kaj lahko stori ministrstvo, je napovedal, da si bo v prvi vrsti prizadevalo, da zavaruje življenje in zdravje ljudi. A ključno pooblastilo ima sodišče, problem pa sodi tudi v resorje drugih ministrstev, je pojasnil.

Sam je sicer že opravil sestanek tako s predstavniki medicinske fakultete kot kliničnega centra. »Ampak tukaj gre za stvari, glede katerih se lahko dogovorita samo ta dva deležnika, ministrstvo lahko posluša, lahko svetuje, nima pa neke odločilne vloge,« je povedal.

V primeru, če bi medicinska fakulteta res prenehala izvajati storitve za UKC, sicer po njegovih besedah obstaja možnost, da se pred sodiščem zahteva začasna odredba, ki bi najverjetneje na zahtevo kliničnega centra fakulteto zavezala, da nadaljuje izvajanje storitev.

Na vprašanje, kdo določa cene storitev, ki jih medicinska fakulteta opravlja za UKC Ljubljana, pa je Pintar odgovoril, da naj bi pravno te cene potrjevalo tudi ministrstvo za zdravje, a da to po njemu dostopnih informacijah doslej še ni prejelo nobene vloge za potrditev cen. Po informacijah ministrstva je imela sicer ljubljanska medicinska fakulteta »z naslova teh dejavnosti v preteklih letih pozitiven poslovni rezultat«.