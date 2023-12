Tina Maze, Mateja Svet, Urška Hrovat in Nataša Bokal na jubilejni 60. Zlati lisici

Jubilejna 60. Zlata lisica bo v Kranjski Gori z veleslalomom in slalomom na sporedu 6. in 7. januarja prihodnje leto. Smučarska zveza Slovenije (SZS), ki je prevzela organizacijo tega tekmovanja, je pod podkorensko strmino povabila štiri slovenske zmagovalke domače tekme Tino Maze, Matejo Svet, Urško Hrovat in Natašo Bokal, so potrdili pri SZS.