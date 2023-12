Predsednik Tinubu je danes odredil preiskavo, potem ko je vojska priznala, da je eden od njenih dronov ponesreči zadel vas Tudun Biri, medtem ko so prebivalci praznovali muslimanski praznik. Ob tem je izrazil obžalovanje in hkrati ogorčenje nad incidentom, so sporočili iz njegovega urada.

Vojska je sporočila, da je bil njihov dron na rutinski misiji, ki je »nehote prizadela člane skupnosti«. Ob tem sicer ni navedla podatkov o žrtvah, lokalne oblasti in prebivalci pa trdijo, da je bilo ubitih 85 ljudi, med njimi veliko žensk in otrok.

Nacionalna agencija za upravljanje v izrednih razmerah (Nema), ki se sklicuje na podatke lokalnih oblasti, je ob tem sporočila, da se v bolnišnici zdravi še 66 ljudi.

Nigerijske oborožene sile se pogosto zatekajo k zračnim napadom v boju proti milicam na severozahodu in severovzhodu države, kjer se džihadisti spopadajo že več kot desetletje. Od leta 2009 je bilo v konfliktu ubitih več kot 40.000 ljudi, dva milijona pa razseljenih.

To sicer ni prvi tak primer, ko je nigerijska vojska v zračnih napadih zadela civiliste. Septembra 2021 je bilo v napadu ob Čadskem jezeru na severovzhodu države ubitih najmanj 20 ribičev, več pa ranjenih, potem ko jih je vojska zamenjala za skrajneže.

Januarja 2017 pa je bilo v mestu Rann blizu meje s Kamerunom ubitih najmanj 112 ljudi, ko je bojno letalo zadelo taborišče, v katerem je bilo 40.000 ljudi, razseljenih zaradi džihadističnega nasilja.