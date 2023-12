Medicinska fakulteta za UKC Ljubljana opravlja mikrobiološke in patološke preiskave, torej obdukcije in preiskave tkiv, ki so potrebne v procesu zdravljenja. Lani so na dveh inštitutih za UKC Ljubljana naredili 600.000 preiskav. Po njegovih napovedih bodo priprave na ustavitev storitev začeli v petek, storitve pa bodo nehali izvajati 15. decembra. To v praksi pomeni, da bi se dobe zdravljenja precej podaljšale, poslabšali pa bi se diagnostika in kakovost oskrbe ter s tem podaljšale čakalne dobe, je še pojasnil Švab.

Dolg trenutno predstavlja dve leti dela inštitutov fakultete. »Na tak način mi enostavno ne moremo več poslovati,« je opozoril dekan. Od mediacije so odstopili po tem, ko so od UKC Ljubljana dobili njihovo interpretacijo dogajanja na mediaciji. UKC so sicer predlagali, naj do konca leta poravna dobrih 13 milijonov evrov dolga, ostalo do konca junija prihodnje leto. Tekoče račune naročenih mikrobioloških preiskav pa bi poravnali vsaj 70-odstotno.

Švab je za oddajo 24ur POP TV povedal še, da sodelujejo s številnimi zdravstvenimi ustanovami, težave pa imajo le z UKC Ljubljana. Na kritike o previsokih cenah storitev Švab odgovarja, da cene določa država. Od kliničnega centra zdaj pričakujejo, da se bodo upoštevali predlog medicinske fakultete.

V UKC Ljubljana pa so v odzivu zapisali, da je grožnja z ustavitvijo opravljanja storitev zadnja v vrsti eskalacij, ki jih fakulteta uporablja za stopnjevanje pritiska na UKC Ljubljana, s tem pa skuša prejudicirati izid spora. Zapisali so tudi, da je UKC Ljubljana med letoma 2020 in 2023 plačal za storitve medicinske fakultete več kot 46 milijonov evrov. Opozarjajo še, da medicinska fakulteta kljub pozivom odklanja razkritje podatkov, ki jih UKC Ljubljana potrebuje za dokončanje stroškovne analize ter da storitve zaračunava po cenah, ki jih UKC Ljubljana ni potrdil.

Da se izvajanje storitev ne bi ustavilo, so fakulteti ponudili dodatnih 12,8 milijona evrov (od tega 6,4 milijona evrov letos, preostanek pa v začetku naslednjega leta) za zagotavljanje likvidnosti. A s pridržkom, da lahko zneske zahtevajo nazaj, med drugim v primeru, da bo forenzična preiskava z izračunom stroškovne cene pokazala, da gre za preplačilo. Fakulteta je po navedbah UKC takšen predlog zavrnila.