Zakaj tako? V našem primeru javne aretacije in medijskega cirkusa ter domnevnega že enoletnega pripora dveh ruskih vohunov iz vrst ruske obveščevalne službe SVR je Slovenija samo grdi raček za ameriško vojno na vseh področjih proti Rusiji. ZDA za slabitev in uničevanje Rusije izkoriščajo vse po vrsti in tudi Slovenijo kot v tem vohunskem trilerju. Primer teh »naših« dveh aretiranih ruskih vohunov je ponovno po enem letu postal politično in s tem za javnost aktualen ter zelo občutljiv z nedavnim javnim parlamentarnim pričanjem nekdanje notranje ministrice Golobove vlade Tatjane Bobnar, skupaj z nekdanjim direktorjem policije Boštjanom Lindavom. Pričala sta pred parlamentarno komisijo glede domnevno nezakonitih ravnanj in političnih pritiskov predsednika vlade Roberta Goloba na njiju in policijo. Ob tem javnem razčiščevanju umazanega perila Golobove vlade, slovenske politike in države sta Bobnarjeva in Lindav neokusno in še brez dokazov, s čenčami napadla predsednika vlade Goloba, da je ta lani ob aretaciji ruskih vohunov »nedovoljeno« vplival na tajno službo Sova in s tem na policijo, da je bila aretacija izvedena 5. decembra, ne pa en teden prej.

Popolnoma zgrešene in neprimerne so te obtožbe Bobnarjeve in Lindava, ki očitno zlorabljata svoji nekdanji funkciji za pritisk in posledično za odstop Goloba s funkcije predsednika vlade in z mesta predsednika stranke Gibanje Svoboda. Tajni službi Sova, ki je v tem primeru bila izvajalec ameriškega naročila za zlorabo Slovenije in za javno aretacijo ruskih vohunov ter mednarodno diskreditacijo Rusije, je nadrejen samo predsednik vlade, ki ima tako pravico in dolžnost, da daje tej naši civilni tajni službi naloge, kaj in kdaj kaj narediti. Najpomembnejše pa je to, da ni nobene razlike, če bi to smešno aretacijo izvedli 5. decembra, ali pa če bi se zgodila en teden prej. Pravzaprav do te zlorabe Slovenije proti Rusiji za ameriške interese sploh ne bi smelo priti. Čisto upravičeno sta Bobnarjeva in Lindav sedaj kazensko ovadena za izdajo uradne tajnosti, ker to, kar sta in kako sta trosila neumnosti o ruskih vohunih, je izjemno škodljivo za državo. In to počneta dva nekdanja direktorja policije s trideset in več let dela na policiji; Lindav dvajset let tudi kot kriminalist, Bobnarjeva kot notranja ministrica, pa še pravnica po poklicu in več let kriminalistka, oba skoraj ves čas uradni pooblaščeni osebi v policiji na vodstvenih položajih. Ni besed, kako sta Bobnarjeva in Lindav, neusposobljena za najvišje vodstvene položaje, zlorabila policijo, Sovo in celotno notranje ministrstvo ter državo za notranji politični obračun, praktično za zaroto proti predsedniku vlade.

Robert Golob kot predsednik vlade je sam najbolj odgovoren in kriv za vse to; najprej zaradi popolnoma nepotrebne aretacije ruskih vohunov ter zlorabo države, potem pa za to, da je izbral in postavil Bobnarjevo za notranjo ministrico in Lindava za direktorja policije. Ves čas vladanja namreč deluje kot slon v trgovini s porcelanom, črepinj pa je vsak dan več. Golob, Bobnarjeva in Lindav so popolnoma padli na izpitu.

Anton Peinkiher, Ljubljana