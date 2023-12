Sultan al Džaber, ki je sicer med drugim tudi vodja državne naftne družbe Združenih arabskih emiratov Adnoc, se je danes odzval na poročanje Guardiana, ki je v nedeljo objavil posnetek, ki prikazuje, kako se je pretekli mesec na videokonferenci s predstavniki ZN pogovarjal z nekdanjo irsko predsednico Mary Robinson. V njem je podvomil znanstvenih dokazih, da je za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija od predindustrijskega obdobja potrebna postopna opustitev fosilnih goriv. »Postopno zmanjševanje in opuščanje fosilnih goriv je po mojem mnenju neizogibno in nujno, vendar moramo biti pri tem realistični,« povedal in dodal, da trajnostni družbeno-gospodarski razvoj brez uporabe fosilnih goriv trenutno ni mogoč. Svet brez fosilnih goriv pa bi se po njegovem mnenju vrnil v kameno dobo.

Danes se je zagovarjal in dejal, da predsedstvo spoštuje znanost in se osredotoča na znanstvene dokaze glede fosilnih goriv. »Tu smo, ker zelo verjamemo in spoštujemo znanost,« je poudaril in dodal, da je vedno znova poudarjal, da je postopno zmanjševanje in opuščanje fosilnih goriv neizogibno. Sicer se ni neposredno skliceval na zgodbo Guardiana, vendar je namesto tega opozoril, da je bila ena izmed njegovih izjav izvzeta iz konteksta. Po njegovem mnenju naj bi bila ta narobe predstavljena in interpretirana.

Znanost je o podnebnih spremembah jasna že desetletja

Nad njegovimi izjavami so se zgrozili številni podnebni znanstveniki ter jih ocenili za zaskrbljujoče.

Podnebna znanstvenica Friederike Otto z londonskega Imperial Collegea pa je poudarila, da je znanost o podnebnih spremembah že desetletja jasna. »Prenehati moramo kuriti fosilna goriva. Če fosilnih goriv ne bomo postopoma opustili, bodo podnebne spremembe ogrožale še več milijonov ljudi. To bi bila strašna zapuščina konference COP28,« je dodala.

Opredelitev glede postopne opustitve fosilnih goriv je sicer ena od glavnih tematik pogajalcev na konferenci COP28 v Dubaju. Združeni narodi so v petek objavili tudi prvi osnutek, ki bi bil lahko podlaga zaključnemu dokumentu konference. Ta vključuje več možnosti obravnave vloge fosilnih goriv v prihodnosti, med drugim tudi zaveze o postopnem zmanjšanju kot tudi opustitvi uporabe fosilnih goriv ter potrojitvi zmogljivosti obnovljivih virov energije do leta 2030.

Pogajanja naj bi se zapletla, saj si vse strani prizadevajo za svoje interese. Številni voditelji držav in vlad ter tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres so sicer naklonjeni opuščanju fosilnih goriv. »Cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija od predindustrijskega obdobja mogoč le, če prenehamo kuriti fosilna goriva,« je bil jasen Guterres.