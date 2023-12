Naročanje na upravnih enotah z novo aplikacijo eSamonaročanje

Naročanje na termin obiska na upravni enoti je od danes mogoče preko aplikacije eSamonaročanje. V prvi fazi omogoča naročanje na petih upravnih enotah, ki so doslej uporabljale stari sistem UeNaročanje, to so upravne enote Ljubljana, Celje, Novo mesto, Litija in Logatec, so objavili na spletni strani ministrstva za digitalno preobrazbo.