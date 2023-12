Po nesreči ospreya na Japonskem našli še pet trupel

Ameriški in japonski reševalci so danes našli trupla petih ameriških vojakov, ki so bili na krovu ameriškega hibridnega zrakoplova tipa osprey, ki je pred obalo Japonske strmoglavil pretekli teden. Doslej so tako našli šest trupel. Na krovu je bilo v času nesreče osem ljudi, dva še pogrešajo.