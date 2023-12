Legenda snukerja Ronnie O'Sullivan je postal nov izjemni mejnik. V nedeljo ponoči je osmič osvojil prvenstvo Velike Britanije, kar je bila njegova 22. lovorika na treh najprestižnejših turnirje sezone – Triple Crown, za katero štejeta še masters in svetovno prvenstvo. Eden najpopularnejših športnikov na Otoku je bil v finalu z 10:7 boljši od Kitajca Dinga Junhuija, ki je v Yorku naskakoval četrto lovoriko. Neverjetni statistični podatek je, da je Ronnie O'Sullivan, ki danes praznuje 48. rojstni dan, prvič zmagal na prvenstvu Velike Britanije pred 30 leti, ko je po zmagi nad Stephenom Hendryjem s 17 leti postal najmlajši zmagovalec prestižnega turnirja. Z nedeljsko zmago je postal tudi najstarejši zmagovalec, medtem ko je bil to pred njim s 46 leti Doug Mountjoy.

Tekmoval bo, dokler ne odpade kolesje

»Čutil sem pritisk, a sem ga navajen. Na vsakem koraku sem čutil, da si želijo navijači dočakati, da po 30 letih spet zmagam na prvenstvu Velike Britanije. Vedel sem, da bom moral v finalu pokazati nekaj več. Dinga Junhuija zelo spoštujem kot tudi vse druge mlade kitajske igralce. Ding je njihov boter,« je Ronnie O'Sullivan opisoval finalni dvoboj. »Odločil sem se, da bom v areni v Yorku pustil kri, znoj in solze. Najpomembneje je, da sem užival. Nisem obremenjen z zmagami, saj se mi ni treba nikomur dokazovati. Porazi so sestavni del igre. Ker rad tekmujem, vedno naredim vse, da zmagam. Res je, da se v zadnjem obdobju soočam z leti in si govorim, da bom moral na neki točki zaključiti kariero ter nehati zmagovati. Toda zaenkrat sem še zelo motiviran, rad tekmujem, zato bom tekmoval, dokler ne odpade kolesje,« dodaja sedemkratni svetovni prvak.

Številka 1 svetovnega snukerja je v novi sezoni septembra osvojil masters v Šanghaju, ki je eden najbolj cenjenih turnirjev izven angleških meja. Odlično formo kaže vso sezono, prejšnji teden pa je v Yorku znova navdušil s svojim tekmovalnim značajem. V uvodnem krogu je proti Anthonyju McGillu izgubil uvodni igri, za napredovanje pa dobil naslednjih šest. V osmini finala in četrtfinalu je proti Robertu Milkinsu in Yuelongu Zhouju pri rezultatu 5:5 dobil odločilni igri. V izjavah in igri nepredvidljivega Iranca Hosseina Vafeija je v polfinalu premagal gladko s 6:2, v finalu pa je Ding Junhui, ki je lani po vodstvu s 6:1 v finalu priznal premoč Marku Allenu, po zaostanku z 1:4 izenačil rezultat, enak podvig pa mu je uspel po zaostanku s 5:7. Pri rezultatu 7:7 je Ronnie O'Sullivan pokazal najboljši snuker, dosegel dve veličastni in atraktivni stotici (v karieri jih je dosegel že 1230) ter se veselil novega mejnika.

Primerjajo ga s Federerjem, toda najbolj občuduje Đokovića

»Desetletja opazujem Ronnieja in vsakokrat me navduši s svojim izjemno bojevitim karakterjem. Ko so njegovi tekmeci pod največjim pritiskom, zna iz sebe izvleči nekaj več ter kaznuje vsako njihovo napako. Tokrat je to delal z izjemno učinkovitimi dolgimi udarci, s katerimi je potapljal krogle, kot bi bilo to nekaj najlažjega. Užitek ga je gledati in lahko smo veseli, da imamo takšnega šampiona, nedvomno najboljšega igralca snukerja vseh časov,« je z izbranimi besedami o Ronnieju O'Sullivanu po novem podvigu nekdanji svetovni prvak 61-letni Jimmy White.

O'Sullivana na Otoku po elegantnosti primerjajo z Rogerjem Federerjem. Nasploh je priljubljeni Anglež velik ljubitelj tenisa, v zadnjih dneh pa se je v intervjuju za Sportklub prikupil Srbom. »Rad gledam tenis, še posebej Federerja, Nadala in Đokovića. Godijo mi primerjave s Federerjem, a najbolj občudujem Đokovića. Neverjetno je, kaj vse je dosegel,« je med drugim izpostavil The Rocket, Raketa, kot je njegov vzdevek.