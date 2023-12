Ljubljanski prometni policisti so se že navsezgodaj danes zjutraj ubadali s pijanim voznikom, na katerega so naleteli med nadzorom prometa. »S svetlobnimi in zvočnimi znaki so začeli ustavljati voznika, ki je ostala vozila prehiteval po desnem pasu. Voznik znakov ni upošteval in je vožnjo kljub temu nadaljeval,« so dogodek opisali na Policijski upravi Ljubljana. Z veliko truda so ga uspeli ustaviti, ugotovili pa so, da je moški, pri katerem je alkotest pokazal 1,4 promila alkohola (0,70 mg/l alkohola v izdihanem zraku), vozil še brez vozniškega dovoljenja.

Voznika so pridržali do streznitve, avto so mu zasegli. Izdali so mu več plačilnih nalogov, in sicer zaradi prehitevanja po desni, ker ni ustavil na znake policistov in ker je vozil tehnično pomanjkljivo vozilo. Prejel je za skupno 740 evrov kazni in dodatnih pet kazenskih točk. »Zoper njega bodo na pristojno okrajno sodišče podali tudi obdolžilni predlog zaradi vožnje v času izvajanja ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Za vsakega od teh dveh prekrškov je predpisana globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk,« so še sporočili s policije.

Na policiji znova opozarjajo, da se kljub nenehnim opozorilom ljudje še vedno premalo zavedajo, kakšno škodo povzroča alkohol. »Deluje opojno, povzroča zasvojenost in škoduje zdravju. Škoda prekomernega pitja se kaže na vseh področjih našega življenja. Še posebej v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na poslabšanje vozniških sposobnosti in varnost vožnje, kar prispeva k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče,« opozarjajo na policiji.