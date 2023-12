Štirinajstletna Vanja Gjorčevska je izginila prejšnji ponedeljek na poti v šolo v enem najbolj prometnih in živahnih delov Skopja. Na pot se je odpravila dvajset minut čez sedmo zjutraj, petnajst minut kasneje je že bila nedosegljiva. Da najstnice ni v šoli, je njeno mamo okoli pol devete ure obvestila razredničarka, takrat je poklicala policijo in jo prijavila kot pogrešano. Kaki dve uri kasneje je isto storil še njen oče. Dekle so takoj začeli iskati, razpisali so celo mednarodno tiralico, vključil se je Interpol. Njeno truplo je policija našla zakopano v vasi Orman na obrobju prestolnice Severne Makedonije, po poročanju lokalnih medijev je bila ubita že v ponedeljek okoli desete ure dopoldan. Torej le nekaj ur po ugrabitvi. Preiskava je pokazala, da so jo ugrabili izpred domače hiše, pri ugrabitvi pa je sodeloval tudi njen oče.

Šolarka in frizer se nista poznala

Z izginotjem najstnice naj bi bilo povezanih pet osumljencev, kaj točno se je zgodilo in zakaj, pa še ni jasno. Brez odgovora je ostalo ogromno vprašanj, zgodba pa se le še dodatno zapleta. Vanjina nasilna smrt naj bi namreč bila po navedbah državnega odvetništva povezana z ubojem 74-letnega upokojenega frizerja Panča Žeževskega iz Velesa, ki je izginil pred dvema tednoma, kot pogrešanega pa so ga prijavili dva dni kasneje, v petek, 24. novembra. Prejšnji teden so na obrobju Skopja našli njegov zažgan njegov avtomobil: ugotovili so, da gre za vozilo, s katerim so ugrabili štirinajstletnico. Peterica, od katere so štirje v priporu, eden pa na begu, je osumljena uboja obeh. Kakšna povezava je bila med šolarko in upokojenim frizerjem? Kaj sploh bi nepridipravi lahko hoteli od njiju? To so vprašanja, ki si jih postavljajo domačini. Javnost so dodatno presenetile, celo vznemirile navedbe državnega odvetništva, da je bil motiv za njuni nasilni smrti – koristoljubje. Po neuradnih informacijah časnika Fokus je bil prvotni načrt tak, da bi osumljeni od Vanjinih staršev zahtevali odkupnino, v primeru Panča pa naj bi za denar pritisnili na nekega njegovega sorodnika. Kje se zalomilo, še ni jasno. Po navedbah Pančeve hčere se dekle in njen oče nista poznala. »Kaj več vam ne morem povedati, saj sem za večino stvari izvedela od vas,« je povedala novinarjem Fokusa. »Rečem lahko le, da moj oče ni bil bogat, zato tudi ne vem, kako bi kdo skušal od njega dobiti denar,« je dodala.

Organizator na begu

Eden od osumljenih je storilec, ostali štirje naj bi bili njegovi pomagači. Vsi so makedonski državljani. Glavni organizator je po navedbah makedonskega ministra za notranje zadeve Ljupčo Palevski - Palčo, ki je na begu, za njim pa bodo razpisali mednarodno tiralico. »27. novembra okoli enajste ure je do smrti ustrelil mladoletnico, saj se je bal, da bi prek nje policija prišla do njega. Storil bom vse, kar je v moji moči, da tega monstruma privedem pred roko pravice,« je na tiskovni konferenci zatrdil notranji minister Oliver Spasovski.

Najbolj presenetljiv podatek na tiskovni konferenci pa je bil, da je v pridržanju tudi oče ugrabljene in umorjene najstnice. Policija je potrdila, da je bil v ugrabitev vpleten, več informacij pa zaenkrat niso dali. To samo še dodatno zapleta razumevanje primera. Če je bil motiv denar in naj bi osumljenci dekličine starše izsiljevali za odkupnino, kako bi pri tem sodeloval on? Je hotel denar dobiti od žene?

Državni tožilec Gavril Bubevski je zaenkrat povedal, da so trije osumljeni dejanje že priznali in povedali, kdo vse je še sodeloval.