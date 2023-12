Anglija, ki je v finalu zadnjega evropskega prvenstva izgubila z Italijo po enajstmetrovkah, ima eno najboljših generacij v zgodovini. Po tržni vrednosti, ki je več kot milijarda evrov, ima najdražji igralski kader med vsemi udeleženkami, medtem ko je Slovenija ocenjena na 131 milijonov evrov. Ker je Gareth Southgate selektor že sedem let, ima zagotovljeno kontinuiteto strokovnega dela ter zvezdniško igralsko zasedbo, od katere navijači zahtevajo nič manj kot naslov evropskega prvaka. Danska je med osmimi državami, ki so že osvojile naslov evropskega prvaka. Leta 1992 je priredila senzacijo, ko je vskočila namesto izključene Jugoslavije in so igralci na prvenstvo prišli s plaž, na zadnjem prvenstvu je igrala v polfinalu in bila med hiti tekmovanja. Slovenija upe proti Danski lahko črpa z letošnjih kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ko ji je bila precej bolj enakovredna kot v preteklosti, saj je prvič ostala nepražena z remijem junija v Stožicah in osvojila enako število točk (22) kot zmagovalka skupine. Srbija je tradicionalen tekmec iz regije, zato je na medsebojnih tekmah, ki se najpogosteje končajo z remijem, veliko prestiža.

Slovenski navijači upe na uvrstitev v osmino finala gojijo tudi zaradi sistema tekmovanja, saj poleg prvih dveh reprezentanc iz vsake skupine napredujejo še štiri najboljše tretjeuvrščene, kar pomeni, da bo treba verjetno osvojiti štiri točke. Za uresničitev tega cilja bo Slovenija, ki še ni imela tako kakovostne generacije, morala odigrati vsaj dve popolni tekmi. Verjetno celo najboljši v njeni zgodovini, medtem ko nasprotnik ne bi smel biti v najboljši dnevni formi, ali pa bi vsaj malo podcenjeval bojevito Kekovo četo. Veliko bo odvisno od tega, v kakšni formi bodo nosilci igre po dolgih klubskih sezonah in kako bo s poškodbami. Glede na to, kako so igralci željni dokazovanja, v Nemčijo ne bodo šli le nastopat, ampak so odločeni, da postavijo nov mejnik s prvo uvrstitvijo v izločilne boje. Ker bodo imeli rekordno podporo s tribun, saj bo na vsaki tekmi vsaj 10.000 navijačev iz domovine, je mogoča tudi nova slovenska nogometna senzacija.