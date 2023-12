Slovensko alpsko smučanje je na začetku sezone v zelo slabi rezultatski formi. Veleslaloma v Tremblantu sta razkrila, da so Slovenke po štirih preizkušnjah v tej disciplini nimajo smučarke, ki bi se lahko uvrščala na vidnejša mesta. Edine točke je včeraj s 27. mestom osvojila Ana Bucik, ki je imela na severnoameriški turneji smolo z zdravjem. Veliko dni je zaradi bolezni preležala v postelji, zato je imela manj energije. Povrhu je v soboto grdo padla ter utrpela močan udarec v glavo, tarnala pa je tudi nad bolečinami v kolku. Andreja Slokar in Neja Dvornik sta bili na obeh veleslalomih prepočasni za uvrstitev na drugo progo. »V zgornjem delu sta bili sicer še konkurenčni, v nadaljevanju pa sta bili premalo natančni. Teren je bil zelo enostaven, zato je bilo treba napadati od prvih do zadnjih vratic,« je prvi veleslalom ocenil trener Gregor Koštomaj.

Sobotni veleslalom je dobila Federica Brignone. Italijanka je v Tremblantu za razliko od Söldna ubranila prvo mesto po prvi progi. Pri 33 letih je postala najstarejša veleslalomska zmagovalka v zgodovini, pred tem je rekord z 32 leti in 319 dnevi držala Avstrijka Anita Wachter. »V Söldnu sem imela pred nastopom tako trde noge, da se najraje ne bi pognala s starta, zato sem zapravila ogromno prednost. Tokrat sem se počutila precej bolje, vedela pa sem, da moram napadati, saj so bile razlike majhne. Vesela sem tudi, da sem postavila nov starostni mejnik,« se je 22. zmage v svetovnem pokalu veselila Federica Brignone, ki je v veleslalomu majhnih razlik prehitela Petro Vlhova in Mikaelo Shiffrin.

Sijajna Italijanka je bila najhitrejša tudi včeraj, potem ko se je na prvo mesto prebila s petega mesta po prvi progi. V izjemno težkih razmerah, ko je pihal močan veter, zelo slaba pa je bila tudi vidljivost, je z izjemnim napadom premagala veleslalomske prvokategornice ter v slogu Lare Gut-Behrami dobila dva veleslaloma v tej sezoni. Poleg Švicarke, ki ima v veleslalomskem seštevku pet točk prednosti pred Federico Brignone, je bila včeraj na zmagovalnem odru tudi vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Mikaela Shiffrin.

Neverjetno smolo z vremenom imajo v moškem delu svetovnega pokala. Od petka do nedelje so odpadle vse tri tekme v Beaver Creeku, dva smuka in superveleslalom. Vse preizkušnje so organizatorji odpovedali že pred začetkom, potem ko je v zadnjih dneh močno snežilo, pihal pa je tudi močan veter. Preizkušnje na progi Ptic roparic sicer sodijo med najatraktivnejše v sezoni, zaenkrat pa je odpadlo vseh pet moških tekem v hitrih disciplinah. Prve tekme bodo na sporedu šele prihodnji konec tedna, ko naj bi bila v Val Gardeni dva smuka in superveleslalom.

Svetovni pokal v alpskem smučanju se spet seli v Evropo. Ženske se bodo od petka do nedelje merile na dveh superveleslalomih in smuku v Sankt Moritzu, moške pa čakata veleslalom in slalom v Val d'Iseru.