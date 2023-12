Z maestrom Valerijem Gergijevim so nekatere zahodne institucije v zadnjih dve letih prekinile sodelovanje, ker se ni opredelil zoper ruskega predsednika Vladimirja Putina in ni obsodil ruske vojaške ofenzive v Ukrajini. Lani so ga denimo odpustili v Münchenski filharmoniji, kjer je bil glavni dirigent od leta 2015. Nastope so mu odpovedali tudi v nekaterih drugih zahodnih koncertnih dvoranah - pariški filharmoniji, newyorški Carnegie Hall. Zdaj koncertira predvsem v Rusiji, v začetku letošnjega leta se je odpravil tudi na turnejo na Kitajsko.

V Bolšoj teatru bo zamenjal Vladimirja Urina, slednji je bil ob začetku napada na Ukrajino med podpisniki javnega pisma umetnikov, v katerem so vse strani pozvali k ustavitvi spopadov v Ukrajini. Urin, ki je Bolšoj teater vodil od leta 2013, je pogosto podprl Kremelj, med drugim tudi ob priključitvi Krima leto po njegovem imenovanju. V jeseni pa je priznal, da je z repertoarja umaknil dela dramatikov, ki so bili kritični do dogajanja v Ukrajini. V petkovi izjavi ruske vlade je sicer navedeno, da je Urin odstopil z mesta generalnega direktorja prostovoljno.

Kot se ve, je v začetku leta Bolšoj teater z repertoarja umaknil sodobni balet o življenju sovjetskega plesalca Rudolfa Nurejeva v režiji priznanega režiserja Kirila Serebrenikova, ki je zapustil Rusijo in obsodil napad na Ukrajino. Urin je tedaj povedal, da so balet umaknili zaradi nove zakonodaje, ki prepoveduje širjenje »propagande netradicionalnih vrednot«, saj se predstava osredotoča na gejevskega plesalca. Lani pa je zaradi vojne v Ukrajini kot prva Rusinja zapustila to slovito rusko gledališko, operno in baletno hišo prima balerina Bolšoj teatra Olga Smirnova, piše AFP.