»Sejem vedno pripravimo pred Miklavžem. Letos je bilo sploh pestro, saj je kar 15 učiteljev zbolelo. Na srečo so nam na pomoč priskočili starši,« je povedala ravnateljica šole Dobrila Lazović in nas pospremila po pred tremi leti obnovljeni šoli. Tik pred uradnim začetkom sejma smo na hitro pokukali v učilnico prvošolčkov, kjer sta učiteljici Tatijana Šincek in Karolina Gašič Karpar še urejali zadnje detajle na prodajni mizi. »Več kot en mesec smo z učenci v času popoldanskega podaljšanega bivanja šivali smrekice iz filca in s tem vadili fino motoriko. Otroci so z veseljem ustvarjali, saj sva jim povedali, da gre za enkraten dogodek, ki ima dobrodelno noto,« sta povedali učiteljici in dodali, da so skupaj z otroki tudi določili ceno izdelkov.

Sobe doživetij in slastne palačinke

Ročno izdelane voščilnice, novoletni okraski, vrečke piškotov in preostala praznična darila, nastali izpod rok vseh 735 učencev, so se šibili po mizah v pritličnem prostoru. V višjih nadstropjih pa so učenci svoje učilnice spremenili v doživljajske prostore. Z najpogumnejšimi smo lahko vstopili v hišo strahov. Kot sta povedala Luka in Jakob, sta idejo razvijala skupaj s sošolkami in sošolci. »Projekt smo razvijali med razrednimi urami in vsak je pripomogel k temu, da je naša učilnica najbolj obiskana. Seveda bo pred vrati še večja gneča, ko bomo ekipo, ki trenutno straši, zamenjali mi,« sta povedala fanta in dodala, da je cena izkušnje – 2,5 evra, več kot poštena. »Veliko je bilo tudi težkega dela. Premikanje klopi, postavljanje skrivališč iz kartonastih škatel,« sta nas povsem prepričala. Seveda se z vrstnikoma ni strinjala Una, ki je v imenu svojega – prav tako sedmega razreda vztrajala, da je njihovo doživetje z lavo veliko bolj izvirno. »Tla smo spremenili v lavo in samo tisti, ki mu je uspelo premagati poligon, torej ni stopil na tla, je preživel in za nagrado dobil bombon,« je povedala Una. Brez posebne tekmovalne vneme pa so svojo učilnico – plazeči labirint predstavile Julija, Erika in Veronika. »Zanimanje za iskanje poti iz našega labirinta, kjer tudi straši, je veliko. Same pa bi vam priporočale kar obisk jedilnice, kjer tudi najbolj diši.« In po sledeh dobro znanega vonja po palačinkah smo tudi prišli do kuhinje, kjer so devetošolci spretno vihteli ponve v roki. »Najbolj gredo v slast te, namazane s čokolado,« so nam zagotovili.

Pomembna vloga fundacije

In čeprav je marsikateri starš po nekaj časa že z nestrpnostjo segal v denarnico, je vredno omeniti, da je celoten izkupiček sredstev šel v šolski sklad. »Fundacija je bila ustanovljena leta 2013 z namenom zbiranja dohodninskih in drugih donacij za učence OŠRJ. Pri zbiranju smo bili uspešni, tako da smo financirali in izvedli številne nadstandardne vsebine. Od šole v naravi, taborov do nakupa delovnih zvezkov in knjig za posamezne učence,« je povedala Simona Svetec, predsednica uprave fundacije, in dodala, da jim je s spremembo davčne zakonodaje uspelo pridobiti status nevladne organizacije v javnem interesu. »Tako zdaj vsako leto izdamo šolsko glasilo, ki je prejelo državno nagrado. Tudi letos smo bili pobudniki za izdelavo koledarja. V sodelovanju s starši in šolo so otroci pri likovnem pouku izdelali in tako prispevali likovni izdelek na temo kolesarstva. Mama učenca, ki je oblikovalka, je prostovoljna oblikovala koledar. Drugi oče, ki ima tiskarno, je poskrbel za tisk. Fundacija je pokrila materialne stroške,« je povedala Simona Svetec in dodala, da vsakemu, ki fundaciji nameni pet evrov ali več, koledar podarijo.