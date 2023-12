Oškodovanec je stekel za njim, pobeg storilca pa ni trajal prav dolgo. Med begom s skirojem je namreč padel in se huje poškodoval. Na pomoč so morali poklicati rešilca, ki ga je odpeljal v ljubljanski klinični center, kjer je ostal na zdravljenju. Mi mu želimo čimprejšnje okrevanje in predvsem, da ga je izučilo. Policisti mu tudi želijo čimprejšnje okrevanje, predvsem zato, da bodo končali postopek v zvezi s sumom kaznivega dejanja tatvine.