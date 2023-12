Lasten rekord, s katerim je poleti v Dublinu osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu do 23 let, je 23-letna Ljubljančanka popravila za šest stotink sekunde.

S 24,18 se je zmage veselila svetovna podprvakinja Poljakinja Katarzyna Wasick, tretje mesto je zasedla evropska prvakinja na 100-metrski razdalji, Nizozemka Marrit Steenbergen (24,82).

Že v soboto je Neža Klančar v Rotterdamu osvojila tudi srebro na 100 m prosto. A premora zanjo ne bo. Iz Rotterdama bo že v ponedeljek nadaljevala pot na EP v kratkih bazenih v Romuniji, kjer se bo glede na odlično formo prvič v karieri podala tudi v boj za odličja.

»Upam, da se bomo po tudi iz Romunije slišali po odličnih rezultatih. Cilji so visoki, pa ne gre le za kolajne, tudi za čase. Na 50 m prosto želim plavati pod 24 sekundami, zelo zanimivo zna biti glede na formo in tekmo v Kranju tudi na 100 m mešano. Zame pa je najbolj pomembno, da lahko nastopa neobremenjeno,« je cilje za prihodnji teden še razkrila plavalka.

»To breme olimpijske norme je dolgo nosila s sabo in zdaj lahko uživa na tekmah in na treningih. Medalje ne želim napovedovati, je pa v vseh svojih štirih disciplinah blizu najboljšim in veliko je odvisno od tega, kako se bodo sestavile stotinke. Pomembno je, da bo nastopala razbremenjena,« pa je o naslednji tekmi dodal njen trener Tonaž Torkar.