Po prvih pregledih kaže, da so naravne spremembe povzročile povišanje tlaka, zaradi česar je prišlo do loma ustja opazovalne vrtine približno meter in pol pod površino zemlje. Pri lomu ni prišlo do nobenih poškodb oseb ali premoženja, prav tako iztekanje ne predstavlja nevarnosti za zdravje ali varnost lokalnega okolja in prebivalstva, so zatrdili v podjetju Atlantic Droga Kolinska.

O dogodku so obvestili lokalno skupnost, lastnike najbližjih zemljišč in inšpekcijo za naravne vire in rudarstvo. Podjetje v sodelovanju s pristojnimi organi in strokovnjaki pripravlja načrt sanacije, na podlagi katerega bodo lahko ocenili tudi čas sanacije.

Omenjena vrtina ima po njihovih pojasnilih vlogo opazovalne vrtine in se ne uporablja za črpanje. Voda, ki izteka iz opazovalne vrtine, po sestavi in značilnostih ni enaka naravni mineralni vodi Donat Mg.

»Območje opazovalne vrtine je zavarovano. Okoliške prebivalce prosimo, da se ne zadržujejo v bližini lokacije,« so še pozvali v podjetju.