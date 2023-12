Klinec je na olimpijskem prizorišču iz leta 1994 za 2,1 točke zaostala za zmagovalnim odrom, vendar je bila s svojim nastopom zadovoljna.

»Zelo, zelo lepa tekma, videli smo veliko dolgih skokov. Moj prvi je bil super, drugi pa malo slabši, a še vedno dober. Malo mi je zmanjkalo do stopničk, a to se bo vse še obrnilo v naš prid. Soliden začetek sezone, zelo se veselim naslednjih tekem, ker verjamem, da lahko pokažem še več,« je dejala Klinec.

Med deseterico je končala tudi Nika Križnar (233 točk), ki je bila po polovici tekme osma, na koncu pa deseta, potem ko se ji doskok ni dobro posrečil.

»Končno mi je uspel preboj v deseterico, upam, da se bodo skoki še stopnjevali. Majhna napaka se mi je zgodila v finalu, pristala sem malo za smučko, posledično je bil doskok slabši. Vseeno pa sem zelo zadovoljna z izplenom tukaj in na tem lahko gradim,« je menila Križnar.

Vse ostale slovenske skakalke so v finalu napredovale. Nika Prevc (201,9) je z 28. mesta po prvi seriji napredovala na 17., komaj 16-letna Ajda Košnjek (184) s 26. na 22., kar je zanjo uspeh kariere v svetovnem pokalu, Katra Komar (168,2) pa z 29. na končno 26. mesto.

Med šesterico slovenskih skakalk na Norveškem je v kvalifikacijah velike skakalnice obstala Taja Bodlaj.

Boljših dosežkov kot na uvodni tekmi sezone je bil vesel tudi selektor Zoran Zupančič. »Po današnji tekmi smo lahko bistveno bolj zadovoljni, dve tekmovalki sta bili med deseterico. Škoda malenkost podivjanega skoka Nike Prevc. V finalu je pokazala, da zna skočiti. Tri skakalke so bile zelo blizu. Žal nam je na koncu malenkost zmanjkalo za stopničke. S skoki danes pa smo sicer lahko res zadovoljni. Vesel sem tudi za Košnjek in Komar, da sta prišli do točk.«

Poleg Pagnier, ki je prvič v karieri zmagala, in je bila najboljša že v prvi seriji, sta na stopničkah stali še Kanadčanka Alexandria Loutitt (272,4) in Norvežanka Eirin Maria Kvandal (252,8). Poleg tega je Francozinja dosegla prvo francosko zmago v svetovnem pokalu po Coline Mattel februarja 2013.

Pagnier je po dveh tekmah oblekla tudi rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu (180 točk) pred Loutitt (140), tretja pa je zmagovalka uvodne tekme, Japonka Yuki Ito (136). Najboljša Slovenka je Klinec (63) na osmem mestu.

Zdaj bodo imele skakalke en vikend premora, preden se bodo pridružile skakalcem 15. in 16. decembra v švicarskem Engelbergu na generalki pred novoletno turnejo.