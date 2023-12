V središču Ljubljane je osumljenec v petek okoli 23. ure po doslej zbranih obvestilih neznancu ukradel električni skiro in zbežal po Miklošičevi cesti. Oškodovanec je stekel za njim, storilec pa je med begom skupaj s skirojem padel in se huje poškodoval, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Storilca so zaradi poškodb z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, kjer trenutno ostaja na zdravljenju.