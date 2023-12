Racije so se zgodile le nekaj dni zatem, ko je rusko vrhovno sodišče ugodilo predlogu ruskega pravosodnega ministrstva in odločilo, da je »mednarodno javno gibanje LGBTQ+ ekstremistično«. Ob tem je tudi prepovedalo vse aktivnosti LGBTQ+ skupnosti v Rusiji. Že v petek je sodišče v Sankt Peterburgu eni od televizijskih postaj izreklo globo v višini okoli 5500 dolarjev zaradi predvajanja videoposnetka, ki je vseboval »prizor intimnosti« med dvema ženskama.

»Sredi zabave je bila glasba ustavljena in policija je začela zahajati v klube,« je povedal eden izmed očividcev. Na družbenih omrežjih so se kmalu pojavile številne fotografije in videoposnetki, ki so razkrili, da so policisti res vstopili v klube. Obiskovalce so za kratek čas pridržali ter fotografirali njihove osebne dokumente. Nekateri se bojijo, da bodo bili obsojeni na zaporno kazen.

Moskva a večerní nájezd na tři kluby, kde se schází LGBT komunita. Ne, nikoho nezatkli, všem odebrali dokumenty a ofotili. Chtěl jsem napsat "už to začalo", ale tam to nikdy neskončilo. pic.twitter.com/uGlKvhSvST — Roman M🐦 (@Fbeyeee) December 1, 2023

A opět Moskva, dnes se urodilo....u prezidentské kanceláře si stoupli dva aktivisté s plakáty a protestovali kvůli vraždě LGBT aktivistky Jeleny Grigorjevové, zavražděné v Petrohradě před dvěma dny. Jak skončili, vidíte. pic.twitter.com/Nr5bnqt2KX — Roman M🐦 (@Fbeyeee) July 24, 2019

Skupnost je sicer že več let pod vse večjim pritiskom oblasti. Deset let nazaj so tako sprejeli zakon, ki prepoveduje »propagando netradicionalnih spolnih odnosov«, namenjen pa je bil predvsem mladoletnikom. Lansko leto pa so tovrstne omejitve še razširili, kar pomeni, da so bile iz filmov, knjig, oglasov in televizijskih oddaj izbrisane vse omembe tega gibanja. Leta 2020 so celo spremenili ustavo, da bi bilo vsem »jasno«, da zakonska zveza pomeni zvezo med moškim in žensko ter da istospolne zveze v Rusiji nimajo mesta. Pritisk se je še dodatno začel stopnjevati po začetku ruske invazije na Ukrajino. Julija je denimo duma prepovedala zdravstvene posege in upravne postopke, ki ljudem omogočajo spremembo spola.