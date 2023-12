Kot je povedal francoski notranji minister Gerald Darmanin, se je napad zgodil blizu Eifflovega stolpa v soboto malo pred 21. uro. Napadalec je z nožem do smrti zabodel 24-letnega Nemca, ki je bil na ulici s soprogo. Moški je nato napadel še dva človeka in enega od njiju s kladivom udaril v oko, je povedal minister. Pariško državno tožilstvo je začelo preiskavo umora in poskusa umora v povezavi s terorističnim dejanjem in kriminalno teroristično zaroto.

Napadalca so že leta 2016 aretirali zaradi načrtovanja napada v poslovnem okrožju La Defense zahodno od Pariza. Obsojen je bil na pet let zapora, po štirih letih prestane kazni pa so ga izpustili. Napadalec, ki je sicer francoski državljan iranskega rodu, je oblastem znan po radikalnem islamizmu in duševnih težavah, po navedbah policijskih virov pa naj bi ob napadu vzklikal »Alah je velik«. Ko so ga ustavili, naj bi jim tudi povedal, da ne more več gledati, kako umirajo muslimani v Afganistanu in na palestinskih ozemljih. Dejal je tudi, da je jezen zaradi dogajanja v Gazi, za katero je sokriva tudi Francija, je na novinarski konferenci povedal minister Darmanin.

Policijski in varnostni viri so za AFP potrdili, da je moški ob sobotnem napadu na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, v katerem je prevzel odgovornost za svoje dejanje. Med drugim omenja aktualne dogodke, vlado in umore nedolžnih muslimanov.