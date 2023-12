Veličastna hiša filharmonije v največjem nemškem pristanišču Hamburgu je bila prizorišče žreba šestih skupin s po štirimi reprezentancami za evropsko prvenstvo v nogometu od 14. junija do 14. julija 2024 v Nemčiji. V štirih kakovostnih bobnih so bila izpisana imena 21 reprezentanca (20 uvrščenih skozi kvalifikacije in gostiteljica Nemčija), medtem ko bodo imena zadnjih treh znana šele prihodnje leto po dodatnih kvalifikacijah 12 reprezentanc (polfinale 21. marca in finale 26. marca), ki so si to pravico priborile v ligi narodov. Prvič bodo na istem turnirju igrale tri države iz nekdanje Jugoslavije: Slovenija, Hrvaška in Srbija, skozi dodatne kvalifikacije se jim lahko pridruži še BiH, ki jo je s selektorske klopi vodi nekdanji trener Olimpije Savo Milošević. Slovenija je bila za svoj drugi nastop na evropskem prvenstvu uvrščena v tretji boben kot 15. reprezentanca glede na dosežke v kvalifikacijah.

Matjaž Kek se je le kislo nasmehnil

Žreb Sloveniji ni bil posebej naklonjen, saj bodo njeni tekmeci v predtekmovanju zelo zahtevni: Danska, Srbija in Anglija. Ko je slovenski selektor Matjaž Kek videl, s kom bo igral, se je le nasmehnil. Z vsemi je Slovenija že igrala, še najboljši izkupiček ima s Srbijo, proti kateri ima na osmih tekmah eno zmago, šest remijev in en poraz. Z Dansko in Anglijo se je pomerila po šestkrat, izkupiček pa je povsem enak, po en remi in po pet porazov. Z Dansko je igrala v zadnjih kvalifikacijah, ko je bilo v Stožicah 1:1, v Köbenhavnu pa je izgubila z 0:2. Anglija, ki ima trenutno najbolj vredno reprezentanco glede na tržno vrednost, je igrala v finalu zadnjega evropskega prvenstva. Zadnji dve tekmi s Srbijo lani v ligi narodov sta se končali s slovenskim porazom 1:4, po katerem je bil selektor Matjaž Kek tik pred zamenjavo, in remijem 2;:2 v Stožicah, potem ko so gostje vodili z 2:0

Tekme evropskega prvenstva bodo igrali v desetih nemških mestih: München (velikost stadiona 67.000 gledalcev), Stuttgart (54.000 gledalcev), Frankfurt (46.000 gledalcev), Köln (47.000 gledalcev), Düssledorf (47.000 gledalcev), Gelsenkirchen (50.000 gledalcev), Dortmund (66.000 gledalcev), Leipzig (42.000 gledalcev), Berlin (70.000 gledalcev) in Hamburg (50.000 gledalcev). Otvoritvena tekma Nemčija - Škotska bo 14. junija v Münchnu, finale 14. julija v Berlinu.

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo med 24 reprezentanc razdelila nagradni sklad v višini 331 milijonov evrov. Vsaka reprezentanca bo prejela 9,25 milijona evrov, zmaga v skupini bo vredna milijon evrov, remi pa pol milijona. Največji zaslužek evropskega prvaka je lahko 28,25 milijona evrov.

Skupine evropskega prvenstva

Skupina A: Nemčija, Škotska, Madžarska, Švica.

Skupina B: Španija, Hrvaška, Italija, Albanija.

Skupina C: Slovenija, Danska, Srbija, Anglija.

Skupina D: zmagovalec dodatnih kvalifikacij lige A: Poljska – Estonija in Wales – Finska, Nizozemska, Avstrija, Francija.

Skupina E: Belgija, Slovaška, Romunija, zmagovalec dodatnih kvalifikacij lige B: Izrael – Islandija in BiH – Ukrajina.

Skupina F: Turčija, zmagovalec dodatnih kvalifikacij lige C: Gruzija – Luksemburg in Grčija – Kazahstan, Portugalska, Češka.

Iz vsake skupine se bosta v osmino finala uvrstili prvi dve reprezentanci in štiri najboljše izmed šestih tretjeuvrščenih.