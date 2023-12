»Ana Gros je v prihodu. Glede zdravstvenega stanja čakamo na zadnje informacije,« so se na Dnevnikovo pisno vprašanje o tem, kaj se dogaja z najboljšo igralko in strelko reprezentance, zgolj tri ure pred začetkom obračuna z Angolkami na družbenem omrežju odzvali iz slovenskega tabora. A kmalu zatem so televizijske kamere na tribunah dvorane DNB Arena večkrat pokazale članico madžarskega Györa. Ta je po magnetni resonanci poškodovane stegenske mišice, zaradi katere že več kot mesec dni ni opravila resnega treninga, v ponedeljek odšla na dodatne terapije v Beograd, informacije o njenem zdravstvenem stanju, datumu prihoda na Norveško in (ne)zmožnostih za igranje pa so bile nepričakovano zelo dobro varovana skrivnost.

Začetek slovensko-angolskega obračuna je pripadel 15-kratnim prvakinjam Afrike, ki so si takoj štirikrat zapored priigrale dva gola prednosti. Nazadnje pri 5:3 v deseti minuti, nato pa so Slovenke (premierni gol so dosegle šele ob koncu sedme minute) po treh zaporednih zadetkih prvič na tekmi povedle s 6:5 v 16. minuti. Angolke so zatem padle v črno luknjo, saj so v 19 minutah dosegle zgolj tri gole, posledice pa so bile vidne na semaforju pod stropom dvorane, ki je bila prvotno zgrajena za hokej na ledu, a se pogosto uporablja tudi za rokomet. Tik pred odhodom na veliki odmor so zaostajale že za neverjetnih šest golov (8:14), toda v končnici prvega polčasa so Afričanke dosegle tri zadetke zapored in zaostanek prepolovile (14:11).

Že po manj kot sedmih minutah nadaljevanja je Angola, pri kateri 12 reprezentantk igra v dveh domačih klubih iz glavnega mesta Luande (Primeiro de Agosto in Petroleos), pet pa v tujini (štiri v Romuniji, ena v Franciji), po delnem izidu 5:1 spet prevzele vodstvo s 16:15 – po delnem izidu s kar 8:1 – in slovenski selektor Dragan Adžić je bil po velikem padcu v igri prisiljen vzeti minuto odmora. V naslednjih dvanajstih minutah sta se na tekmi, na kateri sta bili sodnici iz Argentine izgubljeni v času in prostoru, reprezentanci izmenjavali v vodstvu, vendar si nobena ni uspela priigrati več kot zadetka prednosti pred zgolj 816 gledalci.

Toda to se je spremenilo po tretji zaporedni izključitvi in rdečem kartonu angolske krožne napadalke Liliane Venancio (rokometni kruh si služi v Romuniji), ko so Slovenke, pri katerih je levokrilna igralka Tamara Mavsar nepričakovano prevzela vlogo organizatorice igre, povedle s 24:21. V 54. minuti je Angola pod vodstvom 57-letnega selektorja Vivalda Eduarda, ki je tudi trener Petroleosa, zaostajala le za dva gola (23:25), nato pa padla v petminutni strelski post. V tem kratkem času je Adžićeva četa dosegla kar pet golov zapored in dobri dve minuti pred koncem je imela rekordnih sedem golov naskoka (30:23). Sočasno je na peti medsebojni tekmi proti Angoli izenačila točkovni izkupiček: od zdaj ima vsaka reprezentanca po dve zmagi, en obračun pa se je končal brez zmagovalca.

Z dvema zaporednima skalpoma proti Islandiji in Angoli so se slovenske rokometašice že po dveh krogih v skupini D predčasno uvrstile v drugi del tekmovanja. Zadnjo tekmo v skupini v Stavangerju bodo odigrale v ponedeljek ob 21. uri, ko bodo njihove nasprotnice Francozinje, aktualne olimpijske prvakinje iz Tokia in svetovne podprvakinje iz Španije 2021.

Selektor Dragan Adžić je imel po zmagi proti Angoli obilico razlogov za zadovoljstvo. »Fenomenalna tekma in sijajen nasprotnik, ki je v prvem krogu skoraj premagal Francijo. Vedeli smo, kaj nas čaka proti Angoli, in ponosen sem na dekleta, ki so se odlično odzvala, na njihovo energijo na igrišču in ob njem. To je zelo velika zmaga za Slovenijo, ki je iz dneva v dan močnejša in nevarnejša za vsakega nasprotnika. Zdaj smo osredotočeni le na Francijo, proti kateri bomo skušali dati svoj maksimum in igrati precej bolje kot pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu v Španiji,« je ocenil Dragan Adžić in se spomnil tekmovanja pred dvema letoma, ko je Slovenija v Granollersu klonila proti Franciji z 18:29.

Slovenska vratarka Amra Pandić je v igro vstopila v drugem polčasu in v 30 minutah zbrala osem obramb ob kar 50-odstotni uspešnosti pri strelih na svoj gol. »Ob pogledu na končni izid je videti, kot da je bila tekma lahka za našo ekipo, a ni bilo tako. Bila je napeta skoraj do zadnjih minut, a bile smo pripravljene, da se bomo morale boriti skozi celotno tekmo. Angolke so zares močne in se niso predale niti za sekundo, prav tako ne tudi naša reprezentanca. Na koncu je morebiti prevladalo v našo korist več izkušenj, želje in sreče. Zasluženo smo osvojili pomembni točki,« je dejala Amra Pandžić, najboljša igralka tekme.