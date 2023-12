Čez dan se bo hladilo, meja sneženja se bo začela spuščati. Pozno popoldne in zvečer bo dež marsikje prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldanske temperature bodo povečini od -2 do 3, v južni in jugozahodni Sloveniji od 5 do 12 stopinj Celzija

Ponoči bo še rahlo snežilo, do jutra bodo padavine ponehale, najkasneje v jugovzhodni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od -5 do 1, v alpskih dolinah okoli -9, ob morju do 4 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo že zjutraj od severozahoda zjasnilo. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Čez dan bo večinoma jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem v severozahodni Sloveniji bodo danes še obilne padavine. Zjutraj in dopoldne bo južni do jugozahodni veter predvsem v zahodni in južni Sloveniji v sunkih še lahko presegal 70 km/h.

Obeti: V ponedeljek bo sprva precej jasno. Jutro bo mrzlo in po nižinah megleno. Popoldne bo oblačnost naraščala. V torek bo oblačno z občasnimi padavinami. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje s hladno fronto, ki bo popoldne prešla naše kraje. V višinah k nam postopno doteka hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo v krajih severno od nas dopoldne spustila do nižin, popoldne pa tudi marsikje drugod. Ob severnem Jadranu bo sprva pihal okrepljen jugo, zvečer pa bo zapihala zmerna burja. V nedeljo se bo v sosednjih pokrajinah razjasnilo. V Kvarnerju bo pihala zmerna do močna burja.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden.