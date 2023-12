Kam se je preselila, 53-letna estradnica ni razkrila, so pa to ugotovili njeni sledilci, in sicer, da je na Irskem, natančneje v Dublinu. Sama je dejala le: »Nisem na Hrvaškem, hvala bogu.«

En poskus migracije ima že za seboj, ko je odpotovala v Kanado, kjer se je ukvarjala s prodajo luksuznih oblačil, obutve in modnih dodatkov. Lani, ko se je vrnila v domovino, se je za hrvaško revijo Story dotaknila razlogov za svojo vrnitev v Dalmacijo. »Življenje me je naučilo, da nič ni dokončno, resnica pa je, da že dolgo načrtujem vrnitev v Evropo. Čeprav se mi zdi Kanada še vedno fantastična država z najprijaznejšimi ljudmi na svetu, sem bila osamljena, česar nisem nikoli skrivala. Tudi vreme ni najboljše v primerjavi z našim, to sta dva največja razloga. Pogrešala sem svoje življenje, prijatelje in celo javno delo – ne glede na to, kako neprijetno in težko je včasih,« je priznala.