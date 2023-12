Mišo Kovač zaradi visoke vročine spet pristal v splitski bolnišnici

Hrvaškega glasbenika Miša Kovača je minuli teden reševalno vozilo prepeljalo v klinični center v Splitu, kjer je pristal na oddelku za pulmologijo. Njegova hči Ivana Kovač je za Večernji list zagotovila, da ni razloga za skrb, ko gre za zdravje njenega 83-letnega očeta. »Moj oče je v bolnišnici v Splitu, ker je imel visoko vročino. Nič resnega. Starejši, ki imajo kakšne težave kot on, morajo ob tem v bolnišnico ... Ni tako kot pri nas zdravih, ko dobimo visoko vročino,« je povedala Ivana Kovač, ki je tudi sama glasbenica. Reševalce je iz Podstrane, kjer živi legendarni glasbenik, poklicala žena Lidija, potem ko so ugotovili, da ima visoko vročino. Lidija Kovač ni želela dati izjave za hrvaške medije, besede Miševe hčerke pa so potrdili pevčevi sodelavci. »Vse je pod nadzorom, zdaj je najpomembnejše, da je Mišo pod nadzorom zdravnika. Zadnje dni se ni počutil dobro, ko je dobil visoko vročino, pa sta Lidija in Mišo poklicala zdravnike. Mišo ima sicer kronično obstruktivno pljučno bolezen in je bolje, da je zdaj v bolnišnici,« so povedali za Jutarnji list.