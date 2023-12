Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo, izdano v preteklem letu v slovenskem jeziku, so si kot poklon Ivanu Cankarju in sodobni slovenski književnosti leta 2019 zamislili Slovenski center Pen, SAZU, Univerza v Ljubljani ter ZRC SAZU v sodelovanju z občino Vrhnika. Prihodnje leto jo bodo podelili že petič po vrsti, upravni odbor Cankarjeve nagrade pa je v četrtek objavil tudi javni poziv, s katerim zbira predloge za to priznanje, namenjeno vrhunski literarni umetnini. Podati jih je treba do 5. januarja 2024 s priporočeno pošto in priloženo utemeljitvijo.

Nagrado prejme ustvarjalec oziroma ustvarjalka, ki je s svojim izvirnim literarnim delom katere koli zvrsti, ki jih je pisal tudi Ivan Cankar, torej s pesniško zbirko, romanom, dramskim delom, zbirko kratkih pripovedi ali z zbirko esejev, trajno obogatil oziroma obogatila zakladnico slovenske kulture; pri dramskem delu, ki ni bilo knjižno objavljeno, pa je objavi enakovredna praizvedba v slovenskem jeziku, izvedena v letošnjem letu. O nominirancih ter nato o dobitniku oziroma dobitnici nagrade, ki bo znan(a) na podelitvi 30. maja 2024 na Vrhniki, bo presojala strokovna žirija, ki jo bodo sestavljali Igor Divjak, Alenka Koron, Mateja Pezdirc Bartol, Diana Pungeršič in Tomaž Toporišič.

Cankarjevo nagrado lahko sicer ustvarjalec ali ustvarjalka prejme le enkrat – leta 2020 jo je kot prvi prejel Sebastijan Pregelj za roman V Elvisovi sobi, sledil mu je Gašper Kralj z romanom Škrbine, leta 2022 jo je prejela Simona Semenič za zbirko dram tri igre za punce, letos pa jo je za zbirko kratkih zgodb Gluha soba dobila pisateljica in kritičarka Mojca Kumerdej.