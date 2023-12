Kot strela z jasnega je pred dnevi udarila novica, ki je ni pričakoval nihče. Lastnik košarkarskega moštva v ligi NBA Dallas Mavericks Mark Cuban se je dogovoril za prodajo večinskega deleža kluba. Nova lastnica bo postala zdravnica Miriam Adelson, vdova lastnika igralnic Las Vegas Sands Sheldona Adelsona. Cuban, pod katerim je vrednost kluba narasla na 3,5 milijarde dolarjev, naj bi pri tem ohranil glavno besedo glede moštva. Vse skupaj bi šlo v slovenskem medijskem prostoru mimo brez posebne pozornosti, če ne bi v Dallasu igral slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je obraz franšize in morda že kar celotne lige NBA.

Mark Cuban, 65-letni ameriški milijarder, je Dallas Mavericks kupil leta 2000 za 285 milijonov dolarjev od naftnega mogotca Rossa Perota ml. Od takrat je klub povsem prerodil. Med drugim je z Dirkom Nowitzkim osvojil tudi naslov prvaka, hkrati pa je eden redkih lastnikov, ki je prisoten na večini tekem svojega moštva in se pogosto pojavlja tudi v medijih. Sočasno je praktično ves čas rasla tudi vrednost franšize, ki je danes ocenjena na 3,5 milijarde dolarjev. Cuban je znan tudi kot lastnik, ki izredno ceni svoje igralce in poskuša narediti vse, da se pri Dallasu počutijo udobno. Med drugim je nekajkrat v Ljubljani obiskal tudi Luko Dončića, ki ga izjemno ceni in je prepričan, da bo z Ljubljančanom znova prišel do šampionskega prstana. Tako ni čudno, da je Cuban zadržal vpliv v klubu in si izposloval, da bo imel še naprej glavno besedo glede moštva.

Miriam Adelson je medtem pri ameriški agenciji za trg vrednostnih papirjev že napovedala prodajo dve milijardi dolarjev vrednega deleža v Las Vegas Sands, s katerim bo financirala nakup košarkarskega kluba. Čeprav naj bi Cuban in Adelsonova dogovor že sklenila, pa postopek prodaje klubov zahteva še odobritev vodstva lige. Ta običajno traja več tednov ali mesecev. Ameriški mediji sicer špekulirajo, da prodaja ni naključna. Cuban je že dolgo časa pobudnik ideje, da bi zvezna država Teksas opustila prepoved iger na srečo in športnih stav. Z Las Vegas Sands se že vrsto let dogovarja za gradnjo kompleksa z igrami na srečo, v sklopu katere bi bila tudi nova dvorana Dallas Mavericks. Mnogi tako sklepajo, da naj bi njegovo politično lobiranje končno padlo na plodna tla in da naj bi zakon v Teksasu kmalu spremenili, kar je posledično utegnilo sprožiti prodajo kluba.

78-letna Miriam Adelson je po podatkih Forbsa peta najbogatejša ženska na svetu. Njena družina naj bi bila »težka« 32,3 milijarde dolarjev. Sicer gre za zdravnico, ki se je specializirala za zdravljenje bolnikov z odvisnostjo od heroina. Po smrti moža Sheldona Adelsona je leta 2021 postala lastnica podjetja Las Vegas Sands, tretje največje igralniške verige na svetu. Je velika podpornica nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Skupaj s pokojnim možem sta njegovi predsedniški kampanji donirala več deset milijonov dolarjev. Po Stevu Ballmerju (LA Clippers) in Robu Waltonu (Denver Broncos) bo tretja najbogatejša lastnica športne franšize v ZDA.

Krka klonila v Splitu Košarkarji Krke so v 10. krogu lige ABA gostovali v Splitu in klonili s 74:78. Cedevita Olimpija bo na delu jutri, ko bo proti Zadru poskušala niz zmag v jadranskem tekmovanju podaljšati na šest. Liga ABA, 10. krog: Split – Krka 78:74 (29:19, 48:36, 68:59, Funderburk 16; Špan 15, Radovanović 13, Cousins 11, Macura 10, Cerkvenik 6, Jurković in Škedelj po 5, Hamilton 4, Stergar 2), danes ob 17. uri: Igokea – Mornar, ob 19. uri: Borac – Budućnost, ob 21. uri: FMP – Partizan, jutri ob 17. uri: Olimpija – Zadar, ob 19. uri: Crvena zvezda – Cibona, ponedeljek ob 18. uri: Studentski centar – Mega.