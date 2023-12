Obvezni drugi tuji jezik: Slab spomin na učenje ne more biti razlog za onemogočanje učenja

Vsi, ki spremljate uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v tretje obdobje osnovne šole, ste lahko preplavljeni z različni čustvi in razumevanji, od veselja in olajšanja, ker je septembra letos ministrstvo za izobraževanje in vzgojo odstopilo od tega predloga, globokega razočaranja, ker se je zaključil že drugi poskus zavoda za šolstvo, in sicer uspešno, pa vse do zbeganosti in nejevernosti, da slovenski odločevalci in tudi družba še vedno niso prepoznali večjezičnosti kot dodane vrednosti, kjer moramo ob slovenščini razvijati tudi še vsaj dva druga jezika.