Ko zaslišim besedo kultura, primem za revolver

To misel je, tako pravijo, izrekel nacist, propagandni in kulturni minister tretjega rajha Joseph Goebbels. Pripisujejo pa jo tudi Göringu ali celo Stalinu. Naj bi jo izrekel tudi eden od jugoslovanskih politikov, ne spomnim se, kdo naj bi to bil. Skratka, misel je zelo popularna in radi jo pripisujejo politikom, predvsem tistim, ki so nagnjeni k totalitarnemu odločanju, se pravi levim in desnim totalitaristom. Prav z veseljem pa jo v kakšni bolj sproščeni družbi izrečejo tudi aktualni politiki in pa tisti, ki kot državljani ne razumejo in ne marajo ne kulture ne umetnosti.