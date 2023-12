#intervju Robert Šumi, KPK: Slovenci smo ponosni, če smo pametnejši od države, če jo prinesemo okoli

Na njegovi mizi so šumi bonboni. Z naraščajočim zavedanjem o škodljivosti sladkorja za zdravje, še zlasti trdih in zelo sladkih bonbonov, ki se trdovratno prilepijo na zadnje zobe, in predvsem s širjenjem nabora ponudbe bolj sprejemljivih sladkarij njihova današnja priljubljenost ni več primerljiva s tisto nekoč. A na trgu se vendarle ne bi obdržali vseh 150 let, če ne bi še vedno imeli svojih privržencev. V tem mora biti nekakšna simbolika.