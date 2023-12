Maščevanje, ki to ni

Srbski nacionalisti že desetletja dolgo poskušajo opravičiti genocid v Srebrenici s tem, da ga prikazujejo kot maščevanje za predhodne pokole v srbskih vaseh v okolici Srebrenice. Čeprav je bilo na haaškem sodišču nesporno dokazano, da je bilo pobijanje več kot osem tisoč Bošnjakov že vnaprej skrbno načrtovano in tudi zelo sistematično izpeljano oziroma da je šlo v Srebrenici za udejanjanje skrajno premišljene politične odločitve, nekateri zločin še danes poskušajo legitimirati s prikazovanjem storilcev kot žrtev, ki so s pobijanjem bošnjaških civilistov maščevale smrti lastnih staršev, bratov in sester, žena in otrok.