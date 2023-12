Priznanje

Zunanja ministrica je v New Yorku naravnost povedala, kaj je treba narediti, da bo Slovenija lahko priznala Palestino kot samostojno in neodvisno državo. »Vzpostaviti moramo zares močno palestinsko oblast.« To je ključni stavek. Preostalo je leporečje o varnosti Palestincev in Izraelcev, ustavitvi nasilja in stalnem premirju. Ideja, da od zunaj vzpostavimo oblast nad vsem narodom, je kolonialna, vendar v dramatičnih okoliščinah genocida tudi kolonialna logika zveni privlačno. Močna palestinska oblast je to, kar mi potrebujemo, in to je treba takoj vzpostaviti. Potem bomo imeli mir in se bo mogoče pogovarjati tudi o morebitnem priznanju palestinske države. Super.