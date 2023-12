Prva častnica za boj proti vročini

Eugenia Kargbo ima eno najtežjih in najbolj nenavadnih služb v revni zahodnoafriški državi Sierra Leone. Je prva častnica za vročino v prestolnici Freetown in nasploh prva s takšno službo v vsej Afriki. Njena glavna naloga je, da mora mesto, kjer zaradi podnebnih sprememb vročina zdaj še pogosteje ubija prebivalce v preprostih železnih barakah, narediti spet hladnejše in prijaznejše za življenje.