Skupno podjetje za čipe bo med drugim uvedlo pilotne linije, za katere je komisija danes objavila prvi razpis za dodelitev sredstev EU v višini 1,67 milijarde evrov. Rok za prijavo poteče v začetku marca 2024. K temu znesku bodo po pričakovanjih dodali še sredstva držav članic v enaki višini, s čimer bo razpoložljivi znesek dosegel 3,3 milijarde evrov. Obenem bodo prišteli dodatna zasebna sredstva.

Skupno podjetje bo poleg tega med drugim vzpostavilo platformo za oblikovanje v oblaku, namenjeno podjetjem za oblikovanje po vsej EU, podpiralo razvoj naprednih tehnoloških in inženirskih zmogljivosti za kvantne čipe, vzpostavilo mrežo kompetenčnih centrov ter spodbujalo razvoj znanj in spretnosti.

Skupno podjetje za čipe je glavni izvajalec pobude Čipi za Evropo, upravljalo pa bo proračun, ki naj bi do leta 2030 obsegal skoraj 11 milijard evrov. »Ne moremo doseči ciljev digitalnega desetletja brez temeljnih tehnologij, na katerih je osnovana naša digitalna družba. Naš prehod na bolj digitalno prihodnost je odvisen od našega dostopa do polprevodnikov in njihovega upravljanja"« je poudarila podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova.

Poleg tega se je danes prvič sestal evropski odbor za polprevodnike. Združuje države članice, da bi komisiji svetovale o doslednem izvajanju evropskega akta o čipih in mednarodnem sodelovanju na področju polprevodnikov. To bo po navedbah Bruslja ključna platforma za usklajevanje med komisijo, državami članicami in deležniki za obravnavanje vprašanj, povezanih z odpornostjo dobavne verige in možnimi odzivi na krize.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem govoru o stanju v EU leta 2021 prvič naznanila skupno evropsko strategijo za sektor polprevodnikov. Februarja 2022 je nato komisija predlagala evropski akt o čipih. Aprila letos so dosegli politični dogovor med Evropskim parlamentom in državami EU o aktu o čipih. Ta je začel veljati septembra letos, z njim pa tudi uredba o Skupnem podjetju za čipe. Hkrati je začel delovati tudi evropski odbor za polprevodnike.