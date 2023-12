Kandidat za ministra za javno upravo, danes poslanec Svobode Franc Props je zadnji dve leti pred vstopom v parlament vodil Upravno enoto Litija. 60-letni diplomirani ekonomist in magister poslovodenja in organizacije iz Šmartnega pri Litiji je bil več let zaposlen v podjetju SPL, kjer je od leta 1984 do 2010 opravljal različne funkcije. Leta 2010 je deloval kot sekretar v kabinetu ministra za okolje in prostor, leta 2011 pa kot v. d. direktorja inštituta za vode. Leta 2011 je postal generalni direktor SPL, kjer je funkcijo opravljal do leta 2019. Bil je tudi član nadzornega odbora Sklada za razgradnjo NEK, član upravnega odbora in skupščine Gospodarske zbornice ter predsednik upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

Ob zeleni luči DZ bo moral Props takoj zagristi v prenovo plačnega sistema v javnem sektorju in odpravo plačnih nesorazmerij. Hkrati s tem ga čakajo tudi bržkone zahtevna pogajanja s sindikati javnega sektorja, ki se nadejajo takojšnjih ukrepov, del njih pa že napoveduje protestni shod.

Aktualni državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Jože Novak je funkcijo državnega sekretarja že opravljal na nekdanjem ministrstvu za okolje in prostor, bil pa je med drugim tudi direktor državnega stanovanjskega sklada. Univerzitetni diplomirani krajinski arhitekt je v preteklosti deloval na številnih področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem in urejanjem krajine. Med drugim je bil direktor Zavoda RS za prostorsko planiranje, predsednik uprave družbe Imos Holding in direktor projekta novega stanovanjsko-poslovnega naselja Unipark Ljubljana. Na ministrstvu za finance je bil vodja projekta prenove sistema obdavčitve nepremičnin. Do imenovanja na funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za naravne vire in prostor je delal v sektorju za prostorsko in tehnično pripravo projektov v družbi DRI upravljanje investicij. Je tudi prejemnik nagrade za življenjsko delo Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Ob prevzemu resorja bo tudi Novaka pričakalo nemalo nalog. Ena ključnih bo zagotovo bdenje nad izvedbo ukrepov v okviru sanacije po obsežni ujmi, ki je avgusta zajela Slovenijo. Odprto še vedno ostaja tudi vprašanje obsega in izvedbe odstrela zveri

.Ministrska kandidata sicer zdaj najprej čaka predstavitev pred matičnimi delovnimi telesi DZ. Po poslovniku DZ se mora namreč kandidat za ministra najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ, nato pa ga mora na seji potrditi še DZ. Zaslišanja kandidatov, ki bosta zapolnila dve od treh izpraznjenih mest v vladni ekipi Roberta Goloba, je torej pričakovati v prihodnjem tednu, morda že v ponedeljek.

Predloga za kmetijskega ministra še ni

Golob pa mora še vedno sporočiti ime kandidata, ki bo prevzel vodenje ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za to funkcijo naj bi po neuradnih informacijah izbral Vojka Adamiča, a za zdaj predloga v DZ še ni. Po poročanju nekaterih medijev naj bi Golob s predlogom zaradi rokov še počakal, ker je Adamič zaradi prej dogovorjenih obveznosti trenutno v tujini.

Predsednik vlade sicer kandidate za izpraznjena ministrska mesta iskal po tistem, ko je DZ oktobra na njegov predlog razrešil kmetijsko ministrico Ireno Šinko in se seznanil z odstopoma ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana in ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik. Omenjene resorje v vmesnem času vodijo ministri Marjan Šarec, Alenka Bratušek in Klemen Boštjančič.

V Golobovi ministrski ekipi se je doslej zvrstilo še nekaj drugih menjav, vsi na resorjih v kvoti Gibanja Svoboda. Kot prva je vladno ekipo Roberta Goloba decembra lani zapustila ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Med razlogi je navajala, da si ne more postaviti svoje ekipe, in nekatere pritiske na policijo. Nasledil jo je Boštjan Poklukar. Razhajanja v pogledih s predsednikom vlade so julija letos odnesla tudi ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki ga je jeseni nasledila Valentina Prevolnik Rupel.